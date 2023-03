Der sitzt: Nico Hischier trifft zum 29. Mal, muss aber als Verlierer vom Platz. Bild: keystone

Hischier bei nächster Devils-Pleite mit 29. Tor – Moser mit Assist und Sieg gegen Kurashew

Mehr «Sport»

Panthers – Devils 4:2

New Jersey verliert in der NHL zum dritten Mal hintereinander. Trotz des 29. Saisontreffers von Nico Hischier unterliegen die Devils auswärts den Florida Panthers 2:4.

Devils-Captain Hischier erzielte das 1:0 in der 23. Minute in Unterzahl. Am Ende des Mitteldrittels hiess es gar 2:0 für die Gäste, bei welchen Goalie Akira Schmid bis zu diesem Zeitpunkt alle 30 Schüsse auf sein Gehäuse abgewehrt hatte.

Im Schlussabschnitt allerdings verlor New Jersey die Kontrolle über die Partie. Innert zweieinhalb Minuten gelang den Panthers dank drei Toren die Wende. Für die Devils war es zugleich die erste Saisonniederlage in der regulären Spielzeit nach einer Führung nach 40 Spielminuten.

Coyotes – Blackhawks 4:2

Janis Moser kam am Samstagabend mit den Arizona Coyotes zum vierten Sieg in Folge. Gegen die Chicago Blackhawks mit Philipp Kuraschew, die sich nun auch mathematisch nicht mehr für die Playoffs qualifizieren können, resultierte ein 4:2-Heimsieg. Moser verzeichnete dabei einen Assist, sein 26. Skorerpunkt der Saison. (con/sda)