NHL: Kevin Fiala mit Tor und Assist die grosse Figur beim Sieg der Wild



Fiala mit Tor und Assist die grosse Figur beim Sieg der Wild

Arizona Coyotes – Minnesota Wild 2:5

Kevin Fiala (Wild): 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 15:07 Min. TOI

Nach seinem 15. Saisontor ist Kevin Fiala zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet worden. Der Ostschweizer hatte gegen Arizona im Schlussabschnitt das wegweisende 4:2 für Minnesota erzielt. Bereits beim 1:0 hatte er seinen Stock im Spiel und sammelte einen weiteren Assist.

Nashville Predators – Chicago Blackhawks 5:2

Pius Suter (Chicago): 1 Assist, 1 Schuss, 16:07 Min. TOI

Philipp Kuraschew (Chicago): 1 Schuss, 13:23 Min. TOI

Roman Josi (Nashville): 2 Schüsse, 23:49 Min. TOI​

Zu den Gewinnern des Abends zählte wie Fiala auch Roman Josi. Der Berner siegte mit den Nashville Predators gegen die Chicago Blackhawks mit Pius Suter, der Assistent zum 1:1 durch Alex DeBrincat war, und Philipp Kuraschew 5:2. Für die in der Central Division viertklassierten Predators war es ein enorm wichtiger Erfolg im Dreikampf mit den Blackhawks und den Dallas Stars um den vierten und letzten Playoff-Platz.

Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 3:2 n.V.

Nino Niederreiter (Carolina): 2 Schüsse, 17:02 Min. TOI

An der Ranglistenspitze der Central Division gab es einen Wechsel. Die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter mussten nach der 2:3 Niederlage nach Verlängerung gegen Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning die Führung an die Florida Panthers abtreten.

Edmonton Oilers – Montreal Canadiens 4:1

Gaëtan Haas (Edmonton): Kein Schuss, 11:06 Min. TOI

Klar auf Playoff-Kurs liegen auch die Edmonton Oilers. Die Equipe mit Gaëtan Haas, in der North Division mit den kanadischen Teams die Nummer 3, bezwang die Nummer 4, die Montreal Canadiens, 4:1.

Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 3:2 n.P.

Timo Meier (San Jose): 3 Schüsse, 15:51 Min. TOI

Die San Jose Sharks mit Timo Meier liegen in der West Division zwar nur auf dem 6. Platz, dürfen aber trotzdem noch hoffen, in der entscheidenden Phase dabei zu sein. Bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen die Vegas Golden Knights stand Meiers Teamkollege Patrick Marleau im Mittelpunkt. Der 41-jährige Kanadier absolvierte sein 1768. Spiel in der Regular Season und ist nunmehr alleiniger Rekordhalter vor seinem Landsmann Gordie Howe. (ram/sda)

