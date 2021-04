Sport

Niederreiter steht mit den Canes trotz einer Niederlage in den Playoffs



Dallas Stars – Carolina Hurricanes 4:3 n.V.

Nino Niederreiter (Carolina): 1 Assist, 1 Schuss, 22:33 TOI

Die Carolina Hurricanes stellen die Playoff-Teilnahme in der NHL trotz einer Niederlage sicher. Das Team mit Nino Niederreiter verliert gegen die Dallas Stars 3:4 nach Verlängerung.

Die Hurricanes sind in der entscheidenden Meisterschaftsphase zum dritten Mal in Folge dabei. In den neun Saisons zuvor hatten sie dieses Ziel stets verpasst. Carolina führt die Rangliste in der Central Division trotz zwei Spielen weniger mit zwei Punkten Vorsprung vor den Florida Panthers an.

In Dallas lagen die Hurricanes nach dem ersten Drittel 0:2 zurück, konnten im zweiten Abschnitt aber ausgleichen. Beim 2:2 durch Jaccob Slavin war Niederreiter einer der Vorbereiter. Auf die neuerliche Führung der Stars reagierte Carolina gut vier Minuten vor Schluss und erzwang so die Verlängerung, die nach knapp drei Minuten zugunsten der Einheimischen entschieden war.

Nashville Predators – Florida Panthers 4:1

Roman Josi (Nashville): 1 Assist, 2 Schüsse, 23:59 TOI

Dallas ist in der Central Division nach wie vor Fünfter hinter den Nashville Predators. Die Mannschaft mit Roman Josi verteidigte als Vierte den letzten Playoff-Platz mit einem 4:1-Heimsieg gegen die Florida Panthers erfolgreich. Der Berner war zum 1:1-Ausgleich von Mikael Granlund Passgeber. Die Predators haben mit zwei Spielen mehr zwei Punkte Vorsprung auf den Konkurrenten aus Texas.

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 1:6

Gaëtan Haas (Edmonton): 10:57 TOI

Die Edmonton Oilers haben die Playoff-Teilnahme in der North Division ebenfalls praktisch auf sicher. Beim 6:1-Sieg der Equipe mit Gaëtan Haas bei den Winnipeg Jets war Connor McDavid die prägende Figur. Der Kanadier, vor sechs Jahren die Nummer 1 im Draft, war dreifacher Torschütze und einmal Assistent. Er führt in der Skorerliste mit 81 Punkten, die er in 46 Einsätzen gesammelt hat (28 Tore, 53 Assists).

San Jose Shars – Arizona Coyotes 6:4

Timo Meier (San Jose): 1 Assist, 3 Schüsse, 15:46 TOI

Die San Jose Sharks mit Timo Meier beendeten mit einem 6:4 gegen die Arizona Coyotes ihre schwarze Serie von acht Niederlagen. Meier lieferte Logan Couture die Vorlage zum 3:0. Mit dem Sieg vermochten die Sharks ihre Situation in der Rangliste der West Division nur unwesentlich zu verbessern. Als Sechste liegen sie mit zwei Spielen mehr fünf Punkte hinter dem Vierten, den St. Louis Blues, zurück. (ram/sda)

