Niederreiter erzielt bei Carolinas Overtime-Sieg sein 15. Saisontor

Der FCB trennt sich nur auf den ersten Blick überraschend von seinem Cheftrainer. Zu viele Dissonanzen, vor allem mit Klubchef David Degen, begleiteten die letzten Monate.

Wie das so ist in Zeiten von Social Media. Kaum war Patrick Rahmen am Montag als Trainer freigestellt, da hatte der offizielle Instagram-Post des Klubs bereits ein Like vom Holding-Verwaltungsratspräsidenten. «Gefällt david_degen» stand da, und es macht ja auch Sinn, wenn der starke Mann beim FC Basel zu seinem Entscheid steht. Verschwunden war die Markierung dann wenig später dennoch.