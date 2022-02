Hischier entwischt seinem Gegenspieler Robert Thomas. Bild: keystone

Hischier glänzt mit Doppelpack und Assist – auch Siegenthaler und Kukan skoren

St.Louis – New Jersey 4:7

Nico Hischier, 2 Tore, 1 Assist, 3 Shots, 19:07 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 5 Shots, 1 Block, 23:43 TOI



Nico Hischier kommt in der NHL immer besser in Fahrt. Beim 7:4-Sieg der New Jersey Devils bei den St. Louis Blues erzielt der Walliser Center zwei Treffer und einen Assist.

Beim 4:3 in der 52. Minute verwertete Hischier eine Vorlage von P.K. Subban, zehn Sekunden vor dem Ende traf er ins leere Tor. Für Hischier, der im dritten Spiel in Folge traf, waren es die Tore 11 und 12 und die zweite Doublette in dieser Saison. Auch Verteidiger Jonas Siegenthaler liess sich einen Assist gutschreiben.

Buffalo – Columbus 3:4 n.V.

Dean Kukan, 1 Assist, 1 Shot, 15:36 TOI

Ebenfalls einen Skorerpunkt verbuchte Dean Kukan beim 4:3-Sieg nach Verlängerung der Columbus Blue Jackets bei den Buffalo Sabres. Der Verteidiger bereitete das 3:2 der Gäste vor.

Boston – Carolina 0:6

Nino Niederreiter, 1 Shot, 2 Hits, 14:35 TOI

Ohne Erfolgserlebnis blieb Nino Niederreiter, obwohl seine Carolina Hurricanes die Boston Bruins gleich mit 6:0 aberfertigten. Beste Skorer bei den «Canes» waren Sebastian Aho (2 Tore), Teuvo Teravainan (3 Assists) und Andrej Svechnikov (1 Tor, 2 Assists).

Schweizer Skorerliste: bild: nhl