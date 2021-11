Roman Josi verfolgt von Nico Hischier. Bild: keystone

Roman Josi brilliert bei Jubiläums-Spiel – auch Niederreiter und Fiala punkten

Nashville - New Jersey 4:2

Roman Josi, 1 Tor, 1 Assist, 23:21 TOI

Nico Hischier, 0 Tore, 0 Assists, 17:53 TOI

Jonas Siegenthaler, 0 Tore, 0 Assists, 19:33 TOI

Roman Josi setzt seinen starken Lauf im ersten Saisonviertel der NHL fort. Der Berner Verteidiger von den Nashville Predators erzielt in seinem 700. Spiel der Regular Season ein Tor und einen Assist.

Josi brachte Nashville im Heimspiel gegen die New Jersey Devils (4:2) auf Kurs. Der Captain traf in der 8. Minute mit einem Schuss zwischen die Goaliebeine zum 1:0 und war zu Beginn des Mitteldrittels auch am 2:0 beteiligt. Nach 20 Spielen in der laufenden Saison hat Josi 20 Skorerpunkte und ist damit die Nummer 2 der Liga unter den Verteidigern.

Josi brachte Nashville im Heimspiel gegen die New Jersey Devils (4:2) auf Kurs. Der Captain traf in der 8. Minute mit einem Schuss zwischen die Goaliebeine zum 1:0 und war zu Beginn des Mitteldrittels auch am 2:0 beteiligt. Nach 20 Spielen in der laufenden Saison hat Josi 20 Skorerpunkte und ist damit die Nummer 2 der Liga unter den Verteidigern.

Zählt man noch die Playoff-Partien dazu ist Josi 781 Mal für Nashville aufgelaufen und damit noch 39 Spiele von der Schweizer Rekordmarke von Mark Streit entfernt. «Und es waren nicht nur irgendwelche Spiele», betonte sein Coach John Hynes. «Es waren bedeutende Spiele, in denen er produktiv war.»

Minnesota - Winnipeg 7:1

Kevin Fiala, 0 Tore, 2 Assists, 16:27 TOI

Einen erfolgreichen Abend hatte auch Kevin Fiala. Beim 7:1-Kantersieg gegen Winnipeg steuerte der Schweizer im Dienste von Minnesota zwei Assist bei.

Carolina - Philadelphia 6:3

Nino Niederreiter, 0 Tore, 1 Assist, 13:18 TOI

Nino Niederreiter war in der Nacht auf Samstag ebenfalls produktiv. Beim 6:3-Sieg von Carolina über Philadelphia durfte sich der Schweizer einen Assist notieren lassen.

Schweizer Skorerliste: