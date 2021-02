Sport

NHL

Timo Meier trifft für die Sharks doppelt



Bild: keystone

Timo Meier trifft für die Sharks doppelt

San Jose – St. Louis 6:7

Timo Meier, 2 Tore, 1 Assist

Timo Meier glänzt in der NHL als zweifacher Torschütze. Der Appenzeller verliert mit den San Jose Sharks in der Nacht auf Sonntag eine spektakuläre Partie gegen die St. Louis Blues mit 6:7.

Den Sharks war ein Blitzstart gelungen. Nach nur 17 Sekunden traf Meier per Ablenker zum 1:0. Danach lieferten sich San Jose und St. Louis einen munteren Schlagabtausch mit vielen Toren auf beiden Seiten. Meier schoss die Sharks in der 27. Minute mit seinem vierten Saisontor zum 3:2 erneut in Führung. Später bereitete der Schweizer, der zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt wurde, auch noch den Treffer vom 5:5 durch Kevin Labanc (43.) vor.

New Jersey – Washington 2:5

Nico Hirschier, 1 Tor, 1 Assist

Bei den New Jersey Devils reihte sich Nico Hischier unter die Torschützen. Dem Walliser gelang bei der 2:5-Heimniederlage gegen die Washington Capitals, bei denen Jonas Siegenthaler überzählig fehlte, sein zweites Saisontor. Hischier traf im Powerplay zum 1:3 und gab beim 2:3 durch Pavel Zacha den entscheidenden Pass.

Trotz dem Aufbäumen konnte New Jersey die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen nicht mehr abwenden. Für Hischier endete der Abend ausserdem äusserst schmerzhaft: Kurz vor Schluss wurde der Captain der Devils von einem abgelenkten Puck im Gesicht getroffen. Blutend musste er vorzeitig in die Kabine.

Minnesota – Los Angeles 4:3

Kevin Fiala, 1 Assist

Die Minnesota Wild mit Kevin Fiala bestätigten beim 4:3 n.P. gegen die Los Angeles Kings ihren guten Lauf. Der Uzwiler Stürmer war beim sechsten Sieg in Folge seiner Mannschaft mit einem Assist beteiligt.

Carolina – Florida 4:3

Ebenfalls zu einem 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen kam Nino Niederreiter mit den Carolina Hurricanes gegen die Florida Panthers. Der Bündner blieb jedoch im vierten Match hintereinander ohne Skorerpunkt.

Nashville – Columbus 2:1

Roman Josi gewann mit den Nashville Predators zuhause gegen die Columbus Blue Jackets (ohne den überzähligen Dean Kukan) 2:1.

Niederlagen setzte es für Gaëtan Haas mit den Edmonton Oilers (0:4 gegen Tampa Bay) sowie Pius Suter und Philipp Kuraschew mit den Chicago Blackhawks (3:5 gegen Detroit) ab. (sda)

Schweizer Skorerliste: Screenshot: NHL

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter