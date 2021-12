Bild: keystone

Siegenthaler mit Assist bei nächster Niederlage – Canucks mit Befreiungsschlag

New Jersey – Ottawa 2:3nP

Nico Hischier, 2 Checks, 1 Block, 16:25 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 2 Checks, 21:19 TOI​

Die New Jersey Devils befinden sich in einer Abwärtsspirale und verlieren zum vierten Mal in Serie. Zuhause gegen Ottawa geben sie das Spiel mit 2:3 nach Penaltyschiessen aus der Hand. Jonas Siegenthaler kann sich bei der frühen 1:0-Führung nach nur 35 Sekunden einen Assist gutschreiben lassen.

Damon Severson trifft zur frühen Devils-Führung. Video: streamable

Nico Hischier erlebt einen frustrierenden Abend, an dem ihm wenig gelingt. Der Walliser erhält von den vier Devils-Centern am wenigsten Eiszeit.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Vancouver – Los Angeles 4:0

Einen Tag nach dem grossen Knall, bei dem General Manager Jim Benning und Trainer Travis Green entlassen worden sind, gelingt den Vancouver Canucks ein erster Befreiungsschlag. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Bruce Boudreau schlagen die Canucks die LA Kings gleich mit 4:0. (abu)

Schweizer Skorerliste: Bild: nhl.com