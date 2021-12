Captain Josi und seine Predators bleiben auf Playoff-Kurs. Bild: keystone

Josis Predators feiern fünften Sieg in Serie – Niederreiter und Fiala gehen leer aus

NY Rangers – Nashville 0:1

Roman Josi, 4 Shots, 2 Blocks, 21:34 TOI

Roman Josi gewinnt in der NHL in der Nacht auf Montag als einziger Schweizer. Der Berner Verteidiger siegte mit den Nashville Predators bei den New York Rangers 1:0. Josi stand beim einzigen Treffer durch Philip Tomasino (22.) nicht auf dem Eis.

In den letzten zwei Dritteln lautete das Schussverhältnis 26:11 zugunsten der Gastgeber, doch liess sich Juuse Saros (total 32 Paraden) zum zweiten Mal in den letzten sieben Partien nicht bezwingen. Nashville feierte den fünften Sieg in Serie, den vierten auswärts.

Las Vegas – Minnesota 6:4

Kevin Fiala, 15:30 TOI

Einen Abend zum Vergessen erlebte Kevin Fiala mit seinen Minnesota Wild. Bei der 4:6-Niederlage bei den Vegas Golden Knights schoss der Flügelstürmer nicht ein einziges Mal aufs gegnerische Tor. Beim Heimteam liess sich Chandler Stephenson vier Assists gutschreiben. Die Wild unterlagen zum zweiten Mal in Folge, nachdem sie zuvor acht Sieg aneinandergereiht hatten.

Vancouver – Carolina 2:1

Nino Niederreiter, 2 Shots, 1 Hit, 16:30 TOI

Nino Niederreiter verlor mit den Carolina Hurricanes 1:2 bei den Vancouver Canucks. Der Bündner Stürmer, der zuvor wie Roman Josi vier Partien hintereinander gepunktet hatte, trug sich nicht in die Skorerliste ein.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl.com