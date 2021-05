Sport

NHL

NHL: Nino Niederreiter trifft gegen die Chicago Blackhawks doppelt



Bild: keystone

Niederreiter trifft gegen die Blackhawks doppelt – und erreicht die 20-Tore-Marke

Carolina – Chicago 6:3

Nino Niederreiter, 2 Tore, 2 Shots, 1 Hit, 16:04 TOI

Pius Suter, 3 Shots, 1 Block, 15:02 TOI

Philipp Kuraschew, 1 Shot, 3 Hits, 1 Block, 14:18 TOI​

Nino Niederreiter hatte in der Nacht auf Mittwoch massgeblichen Anteil am 6:3-Sieg der Carolina Hurricanes über die Chicago Blackhawks. Der Stürmer versenkte den Puck gleich zweimal im Tor.

Der Churer leitete mit dem 1:2-Anschlusstreffer die Wende ein, die der Mannschaft aus Raleigh im Bundesstaat North Carolina den fünften Sieg in Serie bescherte. Mit dem Empty-Netter in der vorletzten Minute schoss der Bündner den 20. Treffer in dieser Saison. Zusammen mit den 14 Assists steht der 28-Jährige bei 34 Skorerpunkten und liegt neu auf Platz 2 der Schweizer Skorerliste in der NHL – einen Punkt vor Roman Josi (33 Zähler) und deren fünf hinter Kevin Fiala (39).

Philipp Kuraschew und Pius Suter im Team der Blackhawks mussten die sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Diese Serie hinterlässt in der Tabelle der Central Division deutliche Spuren. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz ist auf 10 Punkte angewachsen. Die Hurricanes als Leader dieser Division sind schon einiger Zeit für die K.o.-Phase gesetzt.

New Jersey – Boston 4:3 n.V.

Nico Hischier, 1 Assist, 3 Shots, 21:57 TOI

Jonas Siegenthaler, überzählig​

Mit Nico Hischier punktete noch ein zweiter NHL-Spieler in der Nacht auf Mittwoch. Der Walliser was als Passgeber für die New Jersey Devils am 1:0 beteiligt. Die Devils setzten sich gegen die Boston Bruins 4:3 nach Verlängerung durch. Am Vortag hatte es noch eine 0:3-Niederlage abgesetzt. (pre/sda)

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL 1 / 15 So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL quelle: ap/fr170793 ap / mark zaleski NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter