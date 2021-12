Kevin Fiala klatscht mit seinen Teamkollegen ab. Bild: keystone

Zwei Fiala-Treffer reichen den Minnesota Wild in Dallas nicht

Dallas Stars – Minnesota Wild 7:4

Kevin Fiala: 2 Tore, 4 Schüsse, TOI 19:48 Min.

Die neuerliche Welle der Coronavirus-Pandemie sorgte dafür, dass in der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) nur ein NHL-Spiel durchgeführt werden konnte. In diesem glänzte der Ostschweizer Kevin Fiala. Als einziger Akteur traf er bei der 4:7-Niederlage der Minnesota Wild gegen die Dallas Stars doppelt.

Zunächst erzielte Fiala nach 16 Minuten den Ausgleich zum 2:2. Fünf Minuten vor der Schlusssirene brachte er sein Team im Powerplay noch einmal auf 4:6 heran. Doch zu einer Aufholjagd kam es nicht mehr. Minnesota verliess das Eis zum vierten Mal in Folge als Verliererteam.

Für Fiala waren es die Saisontore 5 und 6. Er steht dank diesen nun bei 20 Skorerpunkten in 30 Einsätzen.

Weihnachtspause verlängert

Für die beiden Mannschaften ging es nach der Partie umgehend in die vorzeitige Weihnachtspause. Einen Tag, nachdem sie einen solchen noch ausgeschlossen hatte, beschloss die NHL, vom 22. bis 25. Dezember komplett zu pausieren. Die 32 Teams dürfen in diesen Tagen weder trainieren noch reisen.

Am Dienstag finden mit Philadelphia Flyers – Washington Capitals und Vegas Golden Knights – Tampa Bay Lightning die letzten zwei Spiele vor dem Unterbruch statt. Die fünf am Donnerstag angesetzten Partien sagte die Liga ab, am Mittwoch war wegen der Absagen der vergangenen Tage ohnehin keine Partie mehr übrig geblieben. Die Zahl der verschobenen Partien seit dem Saisonbeginn stieg damit auf 49.

Geisterspiele wie in der vergangenen Saison sind ein Schreckensszenario. Bild: keystone

Eine Teilnahme der NHL-Spieler an den Olympischen Spielen im Februar in Peking scheint immer immer unwahrscheinlicher. Ein Entscheid falle in den nächsten Tagen, heisst es in einer Mitteilung der Liga. (ram/sda)