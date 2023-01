Kevin Fiala vor Chicagos Goalie Petr Mrazek. Bild: keystone

Fiala bereitet bei Kings-Sieg beide Tore vor – auch Hischier mit entscheidendem Assist

Trainerwechsel in Vancouver

Nach zehn Niederlagen in den letzten zwölf Spielen ziehen die Vancouver Canucks die Reissleine. Coach Bruce Boudreau muss gehen. Sein Ersatz steht mit Rick Tocchet bereits fest. Die Canucks liegen in der Western Conference 14 Punkte hinter einem Wild-Card-Platz für die Playoffs.

Chicago Blackhawks – Los Angeles Kings 1:2

Kevin Fiala (Los Angeles): 2 Assists, 3 Schüsse, TOI 15:20 Min.

Philipp Kuraschew (Chicago): 2 Schüsse, TOI 18:31 Min.​

Kevin Fiala und Timo Meier sind in der laufenden NHL-Saison die beiden besten Schweizer Skorer. In der Nacht auf Montag gelang es nur Fiala, das Punktekonto zu erhöhen. Der 26-jährige Ostschweizer bereitete beim 2:1-Auswärtssieg der Los Angeles Kings gegen die Chicago Blackhawks beide Tore von Jaret Anderson-Dolan vor und steht nun bei 16 Toren sowie 33 Assists in 49 Partien. Die Kings beendeten eine Serie von drei Niederlagen, die Blackhawks hatten zuvor dreimal in Folge gewonnen.

Boston Bruins – San Jose Sharks 4:0

Timo Meier (San Jose): 1 Aschuss, TOI 16:25 Min.

Timo Meier dagegen blieb auf 47 Skorerpunkten sitzen. Der ebenfalls 26-jährige Appenzeller verlor mit den San Jose Sharks bei den Boston Bruins 0:4. Die Gastgeber sind mit 37 Siegen in 46 Spielen das mit Abstand beste Team der Liga.

New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 2:1 n.V.

Nico Hischier (New Jersey): 1 Assist, 5 Schüsse, 2 Blocks, TOI 14:11 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): TOI 21:00 Min.​

Bei 30 Saisonsiegen stehen die New Jersey Devils nach dem 2:1 nach Verlängerung zu Hause gegen die Pittsburgh Penguins. Captain Nico Hischier liess sich beim entscheidenden Tor seinen 24. Assist und 45. Skorerpunkt in der laufenden Meisterschaft gutschreiben. Wie Fiala hat er genau einen Punkt pro Partie erzielt. Jonas Siegenthaler verzeichnete bei den Devils als einer von drei Spielern eine Plus-1-Bilanz.

Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights 4:1

J.J. Moser (Arizona): 2 Schüsse, 2 Blocks, TOI 18:51 Min.

Janis Moser feierte mit den Arizona Coyotes einen 4:1-Heimsieg gegen die Vegas Golden Knights. Clayton Keller war mit drei Toren der Matchwinner der Gastgeber. (ram/sda)