Meier und Hischier glänzen bei Devils-Gala +++ Einzig Malgin gewinnt ebenfalls

New Jersey – Columbus 8:1

Timo Meier, 2 Tore, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check, 17:33 TOI

Nico Hischier, 2 Assists, 2 Schüsse, 15:08 TOI

Tim Berni, 1 Check, 2 Blocks, 19:30 TOI



Die New Jersey Devils starten noch einmal einen Angriff auf Platz zwei in der Western Conference. Dank des klaren Erfolgs gegen die Columbus Blue Jackets ist New Jersey nur noch einen Punkt hinter den Carolina Hurricanes. Diese haben in der Nacht auf Freitag 0:3 gegen die Nashville Predators, bei denen Roman Josi weiterhin verletzt ausfiel, verloren. Carolina hat aber noch ein Spiel mehr ausstehend. Die Blue Jackets um Tim Berni hatten in New Jersey keine Chance. Der vermeintliche Führungstreffer der Devils wurde noch aberkannt, doch kurz darauf sorgte Jack Hughes dennoch für das 1:0.

Im Mitteldrittel zogen die Gastgeber dann auf 4:1 davon, Nico Hischier bereitete die Treffer zum 2:0 und zum 3:0 vor, während Timo Meier für das 4:1 sorgte. Im Schlussdrittel folgten in den ersten zehn Minuten vier weitere Treffer. Meier erzielte dabei das 6:1. Es war sein 40. Tor in dieser Saison, womit er diese Marke erstmals in seiner NHL-Karriere geknackt hat. Jonas Siegenthaler konnte verletzt nicht mittun. Die Devils haben nun noch drei Spiele, um den Rückstand auf Carolina gutzumachen, die Regular Season geht in der Nacht auf nächsten Freitag zu Ende.

Detroit – Buffalo 6:7 n. P.

Pius Suter, 3 Schüsse, 20:04 TOI

Die Detroit Red Wings müssen nach vier Siegen aus den vorhergegangenen fünf Spielen wieder eine Niederlage einstecken. Gegen die Buffalo Sabres unterlagen sie im Penaltyschiessen 6:7 und holten damit immerhin einen Punkt. Die Playoffs sind für das Team von Pius Suter aber bereits ausser Reichweite. Detroit ging zweimal mit zwei Toren in Rückstand und rettete sich erst eine Minute vor Schluss der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Suter war an keinem der Treffer beteiligt und trat auch im Shootout nicht an.

Seattle – Arizona 4:2

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Check, 20:45 TOI

Auch Janis Moser musste sich mit Arizona geschlagen geben. Es war bereits die neunte Niederlage in Serie für die Coyotes, nur zweimal sicherten sich diese immerhin einen Punkt. Die Playoffs waren ohnehin schon länger kein Thema mehr. Im Gegensatz dazu, haben sich die Seattle Kraken in ihrer erst zweiten NHL-Saison dank des 4:2-Siegs erstmals für die Playoffs qualifiziert. Mit je einem Tor und zwei Assists waren Jordan Eberle und Jared McCann die Matchwinner.

San Jose – Colorado 2:6

Denis Malgin, 2 Schüsse, 1 Check, 14:38 TOI

Als einziger Schweizer, der nicht bei New Jersey spielt, durfte sich Denis Malgin über einen Sieg freuen. Der 26-jährige Stürmer von den Colorado Avalanche liess sich zwar keinen Skorerpunkt gutschreiben, durfte sich aber erneut über eine Eiszeit von rund einer Viertelstunde freuen. Für Colorado war es der 13. Erfolg in den letzten 15 Spielen, wodurch dem Team eine grosse Aufholjagd gelang. Nun stehen die Avalanche auf Platz 3 der Western Conference, gar Platz 2 ist noch aus eigener Kraft zu erreichen.

Die Chicago Blackhawks (0:3 in Vancouver) und die Los Angeles Kings (2:5 in Vegas) verloren ohne ihre beiden verletzten Schweizer Philipp Kurashev und Kevin Fiala.

