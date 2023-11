Im Powerplay ist «Timo Time» – die New Jersey Devils verlieren trotzdem

Timo Meier klatscht mit Teamkollege Jasper Bratt ab. Bild: www.imago-images.de

Im Powerplay ist «Timo Time» – die Devils verlieren trotzdem

Timo Meier reihte sich in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) in der NHL unter die Torschützen. Er kann die Niederlage der New Jersey Devils gegen die Colorado Avalanche aber nicht verhindern.

Colorado Avalanche – New Jersey Devils 6:3

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 18:29 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 18:40 Min.

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz.

Nico Hischier (New Jersey): verletzt.



Timo Meier spielte seine Kaltblütigkeit im Powerplay aus, als er in der 32. Minute mit einem präzisen Handgelenkschuss aus kurzer Distanz zum 2:2-Ausgleich für New Jersey traf. Für den Appenzeller Stürmer war es im zwölften Saisonspiel das dritte Tor.

Die Devils, die erneut ohne ihren Captain Nico Hischier und den ebenfalls verletzt ausfallenden Topskorer Jack Hughes antraten und im Schlussdrittel drei Gegentore hinnehmen mussten, stehen aktuell bei 7 Siegen und 5 Niederlagen.

Die weiteren Schweizer

Nino Niederreiter (Winnipeg): 3 Schüsse, TOI 14:58 Min.

J.J. Moser (Arizona): 1 Schuss, TOI 20:32 Min.

Roman Josi (Nashville): 4 Schüsse, TOI 26:34 Min.

Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets (5:2 bei den St.Louis Blues) und Janis Moser mit den Arizona Coyotes (4:3 n.P. gegen die Seattle Kraken) erlebten mit ihren Teams einen erfolgreichen Abend.

Für Roman Josi und die Nashville Predators setzte es beim 2:4 in Calgary hingegen eine Niederlage ab – die dritte im vierten aufeinanderfolgenden Auswärtsspiel. Die Mannschaft mit dem Berner Captain schliesst in der Nacht auf Freitag ihren zehntägigen Roadtrip nach Kanada mit dem Gastspiel in Winnipeg ab. Für Josi und Niederreiter ist es ein Duell unter Freunden und ehemaligen Teamkollegen. (ram/sda)