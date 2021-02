Sport

Bild: keystone

Auch dank Fiala-Assist: Minnesota setzt Siegesserie fort

Minnesota Wild – Los Angeles Kings 3:1

Kevin Fiala, 1 Assist, 15:43 TOI

Kevin Fiala kam mit den Minnesota Wild zum fünften Sieg in Folge. Die Mannschaft um den Ostschweizer Stürmer liess sich auch von den formstarken Los Angeles Kings nicht stoppen und gewann daheim 3:1. Fiala war am 3:0, das bereits in der 16. Minute fiel, mit einem Assist beteiligt. Es war sein achter Skorerpunkt im 14. Spiel. (sda/bal)

Schweizer Skorerliste:

