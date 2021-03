Sport

NHL-Schweizer ohne Punkte – Nashville verliert immer mehr den Anschluss



Bild: keystone

NHL-Schweizer ohne Punkte – Nashville verliert immer mehr den Anschluss

Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 3:6

Roman Josi: verletzt

Luca Sbisa: verletzt

Nashville droht in der NHL den Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren. Gegen Tampa Bay Lightning kassieren die Predators beim 3:6 die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen.

Den an einer Oberkörperverletzung ausfallenden Captain Roman Josi vermissen sie bei Nashville schmerzlich. In den letzten beiden Partien kassierte die Mannschaft, die auch auf Luca Sbisa verzichten muss, elf Gegentreffer. Bereits am Donnerstag gegen Carolina hatte sie fünf Gegentreffer hinnehmen müssen.

Der Rückstand auf die derzeit als Vierte der Central Division auf einem Playoff-Platz liegenden Chicago Blackhawks beträgt aktuell zehn Punkte. Und die drei Teams davor scheinen für Nashville derzeit ohnehin ausser Reichweite zu liegen.

Chicago Blackhawks – Florida Panthers 2:4

Pius Suter: 1 Schuss, 16:01 TOI

Philipp Kuraschew: 4 Schüsse, 12:26 TOI



Von den im Einsatz gestandenen Schweizern vermochte am Samstag keiner sein Punktekonto zu äufnen. Pius Suter und Philipp Kuraschew verloren mit Chicago gegen die Florida Panthers 2:4.

Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 1:3

Gaëtan Haas: 0 Schüsse, 9:40 TOI



Auch Gaëtan Haas verlor mit den Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks 1:3 und blieb dabei relativ blass.

San Jose Sharks – Anaheim Ducks 3:1

Timo Meier: 2 Schüsse, 17:37 TOI

Immerhin einen Sieg feiern konnte Timo Meier mit den San Jose Sharks (3:1 in Anaheim). Es ist der dritte in Serie. Aber auch Meier machte keine Punkte.

Washington Capitals – Philadelphia Flyers 5:4

Jonas Siegenthaler: nicht im Aufgebot

Nach fünf Wochen ohne Einsatz war Jonas Siegenthaler am Donnerstag bei den Washington Capitals wieder einmal zum Zug gekommen. Doch der Verteidiger vermochte seine Chance nicht zu nutzen, am Samstag verzichteten die Capitals beim 5:4-Sieg auswärts gegen die Philadelphia Flyers wieder auf den Schweizer.

Schweizer Skorerliste:

(jaw/sda)

