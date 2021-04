Sport

NHL

NHL: Niederreiter skort und siegt im Direktduell mit Josi



Bild: keystone

Niederreiter skort und schliesst zu Josi auf – Carolina siegt im Direktduell der Schweizer

Carolina – Nashville 4:1

Nino Niederreiter, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check, 13:59 TOI

Roman Josi, 1 Schuss, 2 Checks, 26:12 TOI​

Nino Niederreiter ging im Schweizer NHL-Duell gegen Roman Josi gleich als doppelter Sieger hervor. Zum einen setzte er sich mit den favorisierten Carolina Hurricanes 4:1 gegen die Nashville Predators durch, zum anderen schloss der Bündner mit einem Assist nach Skorerpunkten zum Berner auf. Die beiden Söldner weisen nun je 27 Zähler auf und führen das Ranking unter den Schweizern gemeinsam an.

NY Rangers – New Jersey

Nico Hischier, 2 Schüsse, 18:18 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Check, 16:33 TOI​

Gemessen an den Resultaten glückt das Comeback von Nico Hischier nicht. Innert 48 Stunden bezogen die New Jersey Devils die zweite klare Niederlage gegen die New York Rangers, diesmal auswärts 0:4. Der Walliser stand bei seinem erst siebenten Meisterschaftsspiel bei drei Gegentreffern auf dem Eis. Der Captain gewann aber 12 von 17 Bullys. Hischiers neuer Teamkollege Jonas Siegenthaler stand mit knapp 17 Minuten oft auf dem Eis.

Detroit – Chicago 4:1

Philipp Kuraschew, 2 Schüsse, 15:14 TOI

Pius Suter, 1 Schuss, 15:34 TOI​

Philipp Kuraschew und Pius Suter gingen mit dem Chicago Blackhawks mit einer 1:0-Führung in die erste Pause. Der Gastgeber aus Detroit schaffte die Wende kurz nach Wiederanpfiff. Innert etwas mehr als sechs Minuten gelangen den «Wing»s drei Treffer. Das Schlussresultat von 4:1 kam durch einen Schuss ins leere Tor zustande.

Dallas – Columbus 4:1

Dean Kukan, 1 Schuss, 16:43 TOI

Mit Dean Kukan kam auch der siebte Schweizer, der gestern im Einsatz war, nicht zu einem Sieg. Columbus führte nach einem Drittel zwar noch 1:0, doch mit je zwei Toren im Mittel- und Schlussdrittel konnten sich die Dallas Stars doch durchsetzen. Gamewinner wurde Denis Gurianow mit zwei Toren und einem Assist. (nih/sda)

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

