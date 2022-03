Bild: keystone

Tor und Assist von Hischier reichen New Jersey nicht zum Sieg in Toronto

Toronto – New Jersey 3:2

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assist, 22:46 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 5 Checks, 19:29 TOI​

Die New Jersey Devils verlieren in der NHL trotz einem Tor und einem Assist von Nico Hischier 2:3 bei den Toronto Maple Leafs.

Das Tor von Nico Hischier. Video: streamable

New Jersey ging im Mitteldrittel zweimal in Führung. In der 26. Minute bereitete Hischier im Powerplay das 1:0 durch Damon Severson vor, in der 34. Minute erzielte er das 2:1 mit einem Nachschuss aus kurzer Distanz. Der Captain der Devils aus dem Oberwallis steht damit bei 18 Toren und 18 Assists, sein Team wird aber die Playoffs in der vierten Saison in Folge verpassen.

Anaheim – Chicago 2:4

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 17:32 TOI

Der Schweizer Stürmer Philipp Kurashev blieb beim 4:2-Sieg der Chicago Blackhawks bei den Anaheim Ducks relativ blass. Den Siegtreffer erzielte Dylan Strome in der 56. Minute.