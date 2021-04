Sport

NHL

NHL: Roman Josi führt Nashville mit drei Skorerpunkten zum Kantersieg



Bild: keystone

Traum-Assist, Hammer-Tor und drei Skorerpunkte – Josi führt Nashville zum Kantersieg

Nashville – Tampa Bay 7:2

Roman Josi, 1 Tor, 2 Assists, 3 Schüsse, 21:07 TOI

Was für eine Show von Roman Josi beim 7:2-Kantersieg der Nashville Predators gegen die Tampa Bay Lightning! Der Schweizer Verteidiger zeigte sich von Beginn an in bester Spiellaune und holte sich schon beim frühen 1:0 durch Colton Sissons einen Assist. Wenig später traf er selbst – und zwar haargenau in den Winkel.

Josi trifft herrlich zum 2:0: Video: streamable

Eine weitere Kostprobe seiner Qualitäten gab Josi dann im letzten Drittel, als er mit einem Pass von der eigenen Torlinie Viktor Arvidsson perfekt lancierte – der Schwede traf souverän zum 5:1. Am Ende gewannen die Predators mit 7:2, Roman Josi wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt.

Roman Josi bereitet das 5:1 vor: Video: streamable

Dank dem Sieg festigt Nashville in den Central Divison den vierten Rang, welcher gerade noch zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde. Der Vorsprung auf Chicago (1 Spiel weniger) beträgt vier Punkte, mit drei Partien und sieben Punkten weniger auf dem Konto sind auch die Dallas Stars noch im Rennen um die Playoffs dabei.

Die Highlights der Partie: Video: YouTube/NHL

New Jersey – NY Rangers 0:3

Nico Hischier, 2 Schüsse, 20:58 TOI

Jonas Siegenthaler, 15:45 TOI



Nico Hischier gab in der Nacht auf Mittwoch das Comeback. Erstmals seit dem 27. Februar bestritt der 22-jährige Walliser wieder eine NHL-Partie.

Der Nummer-1-Draft von 2017 verlor mit den New Jersey Devils gegen die New York Rangers 0:3. Der Schweizer Stürmer kam im zweiten Block zum Einsatz und erhielt 21 Minuten Spielzeit. Auch der Verteidiger Jonas Siegenthaler, der am Wochenende von den Washington Capitals zu New Jersey transferiert worden war, kam gleich zum Debüt – allerdings nicht in der Formation mit Hischier.

Hischier wäre nun ein starker Saisonabschluss zu gönnen. Im Dezember hatte er in Bern im Training einen Wadenbeinbruch erlitten, danach musste er wegen des Coronavirus in die Quarantäne. Wenig später traf ihn in Übersee ein Puck am Kopf. Die Folge: Eine Gehirnerschütterung und eine Fraktur der Nasennebenhöhlen, die operativ behandelt werden musste. Die Devils werden die Playoffs kaum erreichen, 41 der 56 Partien sind bereits gespielt.

(zap)

Schweizer Skorerliste:

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter