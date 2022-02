Bild: keystone

Nächste bittere Pleite für die Devils – Josi gibt einen Assist

New Jersey – Toronto 1:7

Nico Hischier, 2 Schüsse, 16:34 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Check, 19:20 TOI

Akira Schmid, 7/8 Schüssen gehalten, 20:00 TOI​

Die New Jersey Devils kommen nicht vom Fleck. Gegen die Toronto Maple Leafs ziehen Nico Hischier und Co. einen rabenschwarzen Abend ein und verlieren gleich mit 1:7. Hischier und Jonas Siegenthaler gelingt dabei genauso wenig wie dem Rest des Teams. Goalie Akira Schmid ersetzt nach 40 Minuten John Gillies und hält sieben von acht Schüssen auf sein Tor.

Nashville – Vancouver 4:2

Roman Josi, 1 Assist, 3 Blocks, 24:53 TOI

Die Nashville Predators siegen zuhause gegen die Vancouver Canucks mit 4:2. Roman Josi gibt dabei den letzten Pass zum entscheidenden Treffer zum 3:2 von Filip Forsberg.

Josis Assist im Powerplay. Video: streamable

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – San Jose 3:2nV

Timo Meier, 6 Strafminuten, 4 Checks, 19:46 TOI

Timo Meier befindet sich weiterhin in einer kleinen Baisse. Der Appenzeller bleibt bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Tampa zum fünften Spiel in Serie ohne Tor und zum dritten Mal in Serie ohne Skorerpunkt.

Colorado – Arizona 2:3nP

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Check, 16:33 TOI

Ausgerechnet Arizona beendet Colorados Serie von 18 Heimsiegen in Serie. Die Wüstenhunde schlagen die Avalanche auswärts überraschend mit 2:3 nach Penaltyschiessen. Janis Moser bleibt dabei ohne Skorerpunkt, zeigt insgesamt aber einmal mehr ein überzeugendes Spiel. (abu)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com