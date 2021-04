Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala überzeugt mit einem Tor und zwei Assists



Bild: keystone

Fiala überzeugt mit einem Tor und zwei Assists – Minnesota verliert trotzdem

Minnesota – St.Louis 4:5 n.V.

Kevin Fiala, 1 Tor, 2 Assists, 4 Shots, 2 Hits, 18:38 TOI

Kevin Fiala zeigte in der Nacht auf Freitag eine überaus starke Leistung. Der NHL-Söldner aus Uzwil in Diensten von Minnesota Wild wurde für ein Tor und zwei Assists zum zweitbesten Spieler gekürt.

Minnesota ist bereits für die Playoffs qualifiziert und muss deshalb nicht in jeder Partie auf Biegen und Brechen punkten. Doch die Mannschaft aus Saint Paul gab nach dem 0:3-Rückstand gegen St. Louis Blues nicht auf. Zu Beginn des Schlussdrittels verkürzte Fiala mit einem herrlichen Treffer in die entfernte Ecke auf 2:3.

Danach steigerte der Ostschweizer als Passgeber sein Skorer-Konto. Nach einer feinen Einzelleistung Fialas fiel in der 56. Minute das 3:4, und als Minnesota ohne Torhüter spielte, war der Schweizer am 4:4-Ausgleich beteiligt. St.Louis Blues siegte in der Verlängerung doch noch, holte den zweiten Sieg gegen Minnesota innert 24 Stunden und den vierten in Serie und kam den Playoffs einen grossen Schritt näher.

So spielten die weiteren Schweizer:

Carolina – Detroit 3:1

Nino Niederreiter, 3 Shots, 1 Hit, 17:50 TOI

Chicago – Florida 3:4 n.V.

Pius Suter, 4 Shots, 2 Hits, 16:55 TOI

Philipp Kuraschew, überzählig​

New Jersey – Philadelphia 5:3

Nico Hischier, 1 Shot, 1 Hit, 1 Block, 17:24 TOI

Jonas Siegenthaler, überzählig​

Edmonton – Calgary 1:3

Gaetan Haas, 1 Shot, 8:27 TOI

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

