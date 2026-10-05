Nachdem er von einem Ball getroffen wurde, musste dieser Fan aus der Arena geleitet werden. Bild: keystone

Medwedew schiesst Fan ab und wird disqualifiziert – Djokovic in Peking im Final

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Novak Djokovic hat seine Bilanz in Peking auf beeindruckende 33 Siege ohne Niederlage ausgebaut. Im Halbfinal des ATP-500-Turniers setzte sich der 39-jährige Serbe gegen Daniil Medwedew durch. Die russische Weltnummer 5 wurde beim Stand von 5:7, 3:5 (15:15) disqualifiziert, weil er den Ball nach einem verlorenen Punkt vor Wut auf die Tribüne geschossen und dabei einen in der ersten Reihe sitzenden Fan am Kopf getroffen hatte.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Der Fan musste mit offensichtlichen Schmerzen am linken Auge aus der Arena geleitet werden. Medwedew hob zwar kurz die Hand zur Entschuldigung, diskutierte anschliessend aber noch mit Schiedsrichter Mohamed Lahyani. Der Schwede und der Supervisor entschieden sich dennoch dazu, das Spiel vorzeitig zugunsten von Novak Djokovic zu werten.

«Ich bin ein bisschen geschockt. Es tut mir leid für die Person. Ich hoffe, sie ist nicht verletzt», sagte Djokovic. «Es tut mir auch für Daniil leid, weil ich genau weiss, wie es sich anfühlt, für so etwas disqualifiziert zu werden», fügte die langjährige Nummer eins der Welt hinzu. Der 39-Jährige war 2020 beim US Open disqualifiziert worden, als er mit einem aus Wut weg geschlagenen Ball eine Linienrichterin traf.

Vor dem unrühmlichen Ende hatten sich Djokovic, der im Viertelfinal Alexander Zverev bezwungen hatte, und Medwedew ein packendes Duell geliefert. Allein der erste Satz dauerte 1:19 Stunden, ehe sich Djokovic mit 7:5 durchsetzte. Nun strebt der Serbe im Final gegen Alex De Minaur seinen 102. ATP-Turniersieg an. Er steht erstmals seit dem gegen Carlos Alcaraz verlorenen Australian Open wieder in einem Final.

Auch sein Finalgegner musste nicht die gesamte Partie spielen. De Minaurs Gegner Hubert Hurkacz musste beim Stand von 4:6, 2:3 verletzungsbedingt aufgeben. Der Final findet am morgigen Dienstag um 13 Uhr (Schweizer Zeit) statt. Djokovic könnte sich dort den siebten Titel in Peking und den ersten ATP-Titel in diesem Jahr holen. Verliert die Weltnummer 11 erstmals in der chinesischen Hauptstadt, wäre es der zwölfte ATP-Titel in der Karriere des Australiers De Minaur. (nih/sda/afp)