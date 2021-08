Mit diesem Traumlauf krönt sich der 18-jährige Keegan Palmer zum Skateboard-König

People-News

Rihanna ist die reichste Musikerin der Welt – und offiziell Milliardärin

Seit über 15 Jahren steht sie in der Öffentlichkeit und hat in dieser Zeit hohe Summen an Geld verdient. Nun ist Rihanna offiziell Milliardärin. Aber nicht allein durch ihre Musik hat sie so viel Kohle scheffeln können.

Im Alter von nur 33 Jahren hat Weltstar Rihanna einen beachtlichen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Wie das US-amerikanische « Forbes »-Magazin berichtet, ist die Musikerin jetzt offiziell Milliardärin. Tatsächlich soll sich ihr Vermögen bereits auf 1.7 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 1.44 Milliarden Euro) belaufen – Rihanna sei dem Bericht zufolge damit die wohlhabendste Musikerin der Welt.

Laut «Forbes» habe zudem beim Gesamtranking im Bereich Entertainment lediglich eine andere …