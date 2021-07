8 (+1) Momente, in denen Belinda Bencic ihre unfassbare Mentalität bewies

Bencics Einsätze bis zu den Halbfinals

Samstag, 24. Juli:

Einzel: 6:3, 6:3 in 1:19 Stunden gegen Jessica Pegula

Sonntag, 25. Juli:

Doppel: 6:4, 6:7, 10:5 in 2:23 Stunden gegen Aoyama/Shibahara

Montag, 26. Juli:

Einzel: 6:2, 6:4 in 1:24 Stunden gegen Misaki Doi

Dienstag, 27. Juli:

Einzel: 1:6, 6:2, 6:3 in 1:53 Stunden gegen Barbora Krejcikova

Doppel: 3:6, 6:1, 11:9 in 1:29 Stunden gegen Muguruza/Suarez Navarro

Mittwoch, 28. Juli

Einzel: 6:0, 3:6, 6:3 in 2:13 Stunden gegen Anastasia Pavlyuchenkova

Doppel: 6:4, 6:4 in 1:23 Stunden gegen Perez/Stosur