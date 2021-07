Sport

Tennis

Tokio 2020: «Ich war am Ende», sagt Belinda Bencic nach dem Finaleinzug



Bild: keystone

«War am Ende und dachte, ich habe es verpatzt» – Bencics Emotionen nach dem Finaleinzug

Es waren beinahe drei Stunden Kampf und vor allem auch Krampf, doch dann war es geschafft! Belinda Bencic schlägt Jelena Rybakina in drei Sätzen mit 7:6, 4:6 und 6:3 und spielt um Olympiagold.

Was das der 24-Jährigen bedeutet, ist gleich nach dem Matchball zu sehen. Bencic sinkt zu Boden und wird sofort von ihren Emotionen übermannt. Strahlend und gleichzeitig mit Tränen im Gesicht jubelt sie über den bislang grössten Erfolg ihrer Karriere.

Video: SRF

Auch im Interview direkt nach dem Spiel sieht und hört man der Schweizerin an, was der Erfolg bedeutet: «Es ist ein Traum. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es noch nicht in Worte fassen, ich bin überwältigt.»

So emotional jubelt Belinda Bencic über den Finaleinzug 1 / 10 So emotional jubelt Belinda Bencic über den Finaleinzug quelle: keystone / laurent gillieron

Bencic kann sich selbst nicht recht erklären, wie sie das Spiel noch gedreht hat: «Ich habe keine Ahnung wie ich es geschafft habe, immer wieder zurückzukommen. Ich war am Ende, dachte ich habe es verpatzt, aber ich habe einfach immer weiter gespielt. Es ist das Schöne am Tennis und am Sport. Es ist bitter für die, die verliert, aber so schön, für die, die gewinnt.»

Video: SRF

Am Ende war die Ostschweizerin im Tunnel: «Ich weiss nicht, ob ich im letzten Game noch geatmet habe. Ich weiss nicht, wie ich den Service reingebracht habe und ich habe keine Ahnung mehr was da geschah. Ich kann mich nicht mal mehr an den Matchball erinnern.» (abu/zap)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 42 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / frank franklin ii Fan bekommt Tennisschläger von Djokovic geschenkt. Seine Reaktion ist zum Niederknien. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter