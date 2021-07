Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Das Programm vom 1. August in Tokio mit Bencic/Golubic



Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio 1 / 14 Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio quelle: keystone / laurent gillieron

Olympia-Programm: Das läuft am Sonntag in Tokio

Die Highlights

Tennis

Einen Tag nach dem Titel im Einzel greift Belinda Bencic an der Seite von Viktorija Golubic nach der zweiten Goldmedaille. Das Schweizer Doppel trifft im Final ab 8.00 Uhr Schweizer Zeit auf das tschechische Duo Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova. Bencic/Golubic gehen als Aussenseiterinnen ins Spiel, denn die Tschechinnen sind in Tokio topgesetzt.

Rad BMX

Die Genferin Nikita Ducarroz gehört im Final am frühen Sonntagmorgen zu den heissesten Anwärterinnen auf eine Medaille. Dank dem drittbesten Durchschnittswert aus den beiden Läufen der Vorrunde kann die 24-Jährige in den Final-Läufen jeweils als Drittletzte starten - ein grosser Vorteil. Die grössten Konkurrentinnen im Kampf um Gold kommen aus den USA: die Topfavoritin und Weltranglisten-Erste Hanna Roberts sowie Perris Benegas.

Bild: keystone

Leichtathletik

Um 14.50 Uhr steigt das Highlight der Sommerspiele: der Final im 100 m der Männer. Erstmals seit 2004 wird der Sprint bei Olympischen Spielen nicht dominiert von einem Superstar wie Usain Bolt - dafür ist die Liste der Siegesanwärter umso länger.

Beachvolleyball

Bei den Frauen kommt es am späten Morgen zum Schweizer Achtelfinal-Duell zwischen den Europameisterinnen Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré und Nina Betschart/Tanja Hüberli. Von den vier Direktduellen auf internationaler Ebene hat bisher jedes Team zwei gewonnen. Im letzten Vergleich Ende Mai in Sotschi siegten Betschart/Hüberli in zwei Sätzen.

Bild: keystone

Wasserspringen

Hauchdünn schaffte es Michelle Heimberg vom 3-m-Brett in den Final der besten zwölf. Sie ist damit nicht die erste Anwärterin auf ein olympisches Diplom. Die 21-jährige Aargauerin kann den Final ab 8.00 Uhr ohne Druck angehen, denn sie hat mit der Qualifikation ihre Zielsetzung bereits übertroffen. Sie war nach Tokio gereist, um bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme die Halbfinals zu erreichen.

Die 25 Medaillen-Entscheidungen vom Samstag

00.30 Uhr

Golf, Männer

03.10 Uhr

Rad BMX, Freestyle, Frauen

🇨🇭mit Nikita Ducarroz



03.30 Uhr

Schwimmen, Männer, 50 m Crawl

Bild: keystone

03.35 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Kugelstossen

03.37 Uhr

Schwimmen, Frauen, 50 m Crawl

03.44 Uhr

Schwimmen, Männer, 1500 m Crawl

04.15 Uhr

Schwimmen, Frauen, 4x100 m Lagen

04.20 Uhr

Rad BMX, Freestyle, Männer

Bild: keystone

04.36 Uhr

Schwimmen, Männer, 4x100 m Lagen

07.30 Uhr

Segeln, Männer, Laser

08.00 Uhr

Tennis, Frauen, Doppel

🇨🇭Belinda Bencic/Viktorija Golubic - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (CZE)



08.00 Uhr

Wasserspringen, Frauen, 3 m

🇨🇭mit Michelle Heimberg



08.30 Uhr

Segeln, Frauen, Laser Radial

ca. 09:30 Uhr

Tennis, Männer, Einzel

Alexander Zverev (GER) - Karen Chatschanow (ROC)



Bild: keystone

10.00 Uhr

Kunstturnen, Männer, Boden

10.45 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Sprung

ca. 11.30 Uhr

Tennis, Mixed, Doppel

Jelena Wesnina/Aslan Karazew (ROC) - Anastasia Pawljutschenkowa/Andrej Rublew (ROC)​

11.44 Uhr

Kunstturnen, Männer, Pauschenpferd

12.10 Uhr

Leichtathletik, Männer, Hochsprung

12.27 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Stufenbarren

12.50 Uhr

Fechten, Männer, Florett, Teams

Bild: keystone

12.50 Uhr

Gewichtheben, Frauen, bis 76 kg

13.15 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Dreisprung

14.30 Uhr

Badminton, Frauen, Einzel

Chen Yu Fei (CHN) - Tai Tzu-Ying (TPE)



14.50 Uhr

Leichtathletik, Männer, 100 m

Der Medaillenspiegel:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 53 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / hedayatullah amid Japanische Olympia-Heldin: Mit diesen Videos verblüfft die 13-Jährige auf Social-Media Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter