Olympia 2020: Diese Nationen hoffen noch auf Gold in den Team-Sportarten



Diese Nationen können sich in den Team-Sportarten noch Hoffnungen auf Gold machen

Team-Sportarten bekommen bei den Olympischen Spielen oft weniger Aufmerksamkeit als Wettbewerbe, bei denen Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau um die Medaillen antreten. Dabei bieten die Sommerspiele auch im Fussball, im Basketball oder im Handball Sport auf dem höchsten Niveau.

Bei den Olympischen Spielen stehen vor allem einzelne Persönlichkeiten im Mittelpunkt. Meistens sind dies Sportlerinnen und Sportler, die mehrere Goldmedaillen gewinnen und den Spielen so ihren Stempel aufdrücken können. Michael Phelps, Usain Bolt oder Simone Biles gehören in diese Kategorie. Die Team-Wettbewerbe geraten dadurch oft etwas in den Hintergrund.

Doch bei Olympia werden nicht nur der Mann und die Frau gesucht, die am schnellsten laufen, am weitesten springen oder am meisten Kraft haben. Auch in mehreren Team-Sportarten werden Goldmedaillen vergeben. Hier erfährst du, wer im Fussball, Basketball & Co. noch dabei ist und wer die Favoriten sind.

Fussball

Männer

Die Fussballer haben am Samstag ihre Viertelfinalbegegnungen ausgetragen und werden am Dienstag um den Finaleinzug kämpfen. Die beiden grossen Favoriten aus Spanien und Brasilien sind weiterhin dabei, doch konnten sie während des Turniers nicht so überzeugen, wie noch vor Olympia erwartet wurde.

Spanien konnte von vier Spielen nur eines in regulärer Spielzeit gewinnen und stand im Viertelfinal kurz vor dem Aus, nachdem die Elfenbeinküste in der Nachspielzeit in Führung gegangen war. Der eingewechselte Rafa Mir konnte in der 93. Minute aber ausgleichen, bevor sich die Iberer in der Verlängerung mit 5:2 durchsetzten. Dennoch ist das Team, das mit sechs EM-Teilnehmern nach Tokio reiste und unter anderem auf Super-Talent Pedri sowie Mikel Oyarzabal und Dani Olmo zählen kann, aufgrund der Qualität als Favorit anzusehen.

Bild: keystone

Im Endspiel könnten sie auf die Brasilianer treffen – es wäre ein Traumfinal. Brasilien hatte ebenfalls kleinere Probleme: Gegen die Elfenbeinküste kam es nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, gegen Ägypten mühte man sich zu einem 1:0. Doch mit Topskorer Richarlison und weiteren Offensiv-Talenten wie Antony und Matheus Cunha können die Südamerikaner stets für Spektakel sorgen.

Bild: IMAGO / Fotoarena

Japan und Mexiko könnten beide für eine Überraschung sorgen. Die Asiaten gewannen bisher alle Spiele und konnten Frankreich in der Gruppenphase mit 4:0 abfertigen. Mexiko erzielte in vier Spielen bereits 13 Tore und bewies Offensivstärke im Viertelfinal beim 6:3 gegen Südkorea.

Fussballturnier der Männer Halbfinals:

3. August, 10 Uhr: Mexiko – Brasilien

3. August, 13 Uhr: Japan – Spanien

Spiel um Platz 3:

6. August, 13 Uhr

Final:

7. August, 13.30 Uhr



Frauen

Die Frauen sind bereits eine Runde weiter. Bei den Fussballerinnen sind nur noch der Final und das Spiel um Platz 3 zu spielen. Überraschend sind die US-Amerikanerinnen am Montag aus dem Turnier ausgeschieden und können nun nur noch um Bronze spielen. Dort treffen sie auf Australien. Somit verpassen Megan Rapinoe, Alex Morgan und Co. wie schon 2016 in Rio de Janeiro den fünften Olympiasieg.

Bild: keystone

Um diesen streiten sich im Final Schweden und Kanada. Die Skandinavierinnen gelten als Favoritinnen, da sie bisher alle Spiele gewinnen konnten und zum Auftakt sogar die USA mit 3:0 vom Platz fegten. Doch nachdem die Kanadierinnen mit den US-Amerikanern und Brasilien zwei Topfavoriten aus dem Turnier gekegelt haben, darf man auch das Team um die 38-jährige Christine Sinclair nicht abschreiben.

Fussballturnier der Frauen Spiel um Platz 3:

5. August, 10 Uhr: Australien – USA

Final:

6. August, 4 Uhr: Schweden – Kanada​

Basketball

Männer

Die Basketballer haben erst die Gruppenphase absolviert. Als Nächstes stehen die Viertelfinals an. Der grosse Favorit kommt weiterhin aus den USA. Trotz der Startniederlage gegen Frankreich, hat das Team von Coach Gregg Popovich die besten Einzelspieler und die insgesamt mit Abstand grösste Qualität. Mit Spielern wie Kevin Durant, Damian Lillard und Jayson Tatum zählt nur Gold.

Bild: keystone

Daneben gelten Australien, Slowenien, Spanien sowie die Franzosen zu den Medaillen-Kandidaten. Bis auf Spanien konnten diese alle ihre bisherigen Spiele gewinnen. Slowenien hat mit Luka Doncic einen Superstar, der mit seinem Land bereits 2017 Europameister wurde. Der 22-Jährige überzeugte bisher mit 28,3 Punkten und sieben Assists pro Spiel.

Australien, Spanien und Frankreich können ebenfalls auf NBA-Spieler zählen, vertrauen aber eher auf die Mannschaft als auf den einen grossen Star. Das gilt auch für die weiteren Viertelfinalisten, die sich aber nur Aussenseiterchancen auf eine Medaille ausrechnen dürfen.

Bild: keystone

Basketballturnier der Männer Viertelfinals:

3. August, 3 Uhr: Slowenien – Deutschland

3. August, 6.40 Uhr: Spanien – USA

3. August, 10.20 Uhr: Italien – Frankreich

3. August, 14 Uhr: Australien – Argentinien

Halbfinals:

5. August, 6.15 Uhr und 13 Uhr

Spiel um Platz 3:

7. August, 13 Uhr

Final:

7. August, 4.30 Uhr



Frauen

Die Basketballerinnen beendeten ihre Gruppenphase erst am Montag und werden einen Tag später als ihre männlichen Gegenstücke in die K.o.-Phase starten. Auch bei den Frauen gelten die USA als grosser Favorit. Mit drei Siegen sind sie in den Viertelfinal gestürmt und können vom siebten Olympiasieg in Folge träumen.

Bild: keystone

Mit der amtierenden MVP der WNBA A'Ja Wilson sowie der besten Spielerin der letzten Finalserie Breanna Stewart haben die US-Amerikanerinnen die ganz grossen Stars dabei. Dazu kommt die 39-jährige Diana Taurasi, die gemeinhin als beste Basketballerin aller Zeiten gilt und bereits vier olympische Goldmedaillen ihr Eigen nennen darf.

Für die anderen Nationen geht es folglich vor allem um Silber und Bronze. Der Kandidatenkreis dahinter ist entsprechend gross. Spanien und China konnten wie die USA alle Spiele gewinnen und eigentlich machen sich auch Frankreich und Serbien Hoffnungen auf eine Medaille.

Bild: keystone

Basketballturnier der Frauen Viertelfinals:

4. August, 3 Uhr: China – Serbien

4. August, 6.40 Uhr: Australien – USA

4. August, 10.20 Uhr: Japan – Belgien

4. August, 14 Uhr: Spanien – Frankreich

Halbfinals:

5. August, 6.15 Uhr und 13 Uhr

Spiel um Platz 3:

7. August, 13 Uhr

Final:

7. August, 4.30 Uhr

Handball

Männer

In der Gruppenphase der Handballer blieben die grossen Überraschungen aus. Die Medaillenkandidaten konnten alle in die Viertelfinals einziehen. Dort geht es am Dienstag weiter. Im Handballturnier scheint es besonders schwer vorherzusagen, wer die Medaillen gewinnt. Mit Ausnahme von Bahrain ist allen Viertelfinalisten ein Exploit zuzutrauen.

Bild: keystone

Bei den Buchmachern gelten Frankreich und Dänemark als die grössten Favoriten. Beide mussten erst im letzten Spiel eine Niederlage einstecken und konnten ihre Gruppe locker gewinnen. Dahinter können sich Spanien und Norwegen ebenfalls gute Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Deutschland, Schweden und Ägypten bräuchten wohl eine kleine Überraschung.

Handballturnier der Männer Viertelfinals:

3. August, 2.30 Uhr: Frankreich – Bahrain

3. August, 6.15 Uhr: Schweden – Spanien

3. August, 10 Uhr: Dänemark – Norwegen

3. August, 13.45 Uhr: Deutschland – Ägypten

Halbfinals:

5. August, 10 Uhr und 14 Uhr

Spiel um Platz 3:

7. August, 10 Uhr

Final:

7. August, 14 Uhr



Frauen

Auch bei den Frauen konnten sich die Titelkandidatinnen durchsetzen. Einzig Spanien blieb in der Vorrunde hängen. Die grossen Favoritinnen aus Norwegen pflügten ohne Niederlage durch die Gruppenphase und dürften sich einen Zweikampf mit den Russinnen liefern. Zum Duell der Favoritinnen könnte es aber bereits im Halbfinal kommen, weshalb auch Frankreich, Schweden und die Niederlande auf den Finaleinzug hoffen können.

Bild: keystone

Handballturnier der Frauen Viertelfinals:

4. August, 2.30 Uhr: Montenegro – Russland

4. August, 6.15 Uhr: Norwegen – Ungarn

4. August, 10 Uhr: Schweden – Südkorea

4. August, 13.45 Uhr: Frankreich – Niederlande

Halbfinals:

6. August, 10 Uhr und 14 Uhr

Spiel um Platz 3:

7. August, 4 Uhr

Final:

7. August, 8 Uhr

Volleyball

Männer

In den Viertelfinals der Volleyballer gibt es vier klare Favoriten. Die bereits vor dem Turnier favorisierten Polen und Brasilianer sollten sich genauso durchsetzen wie Russland und Italien. Russland konnte mit einem deutlichen Sieg ohne Satzverlust gegen Brasilien ein Ausrufezeichen setzen. Im Halbfinal könnte es zur Revanche zwischen den beiden Nationen kommen. Polen gilt als Favorit auf den zweiten Finalplatz.

Bild: keystone

Volleyballturnier der Männer Viertelfinals:

3. August, 2 Uhr: Kanada – Russland

3. August, 6 Uhr: Japan – Brasilien

3. August, 10 Uhr: Italien – Argentinien

3. August, 14.30 Uhr: Polen – Frankreich

Halbfinals:

5. August, 6 Uhr und 14 Uhr

Spiel um Platz 3:

7. August, 6.30 Uhr

Finals:

7. August, 14.15 Uhr



Frauen

Die Titelverteidigerinnen sind überraschend ausgeschieden. In einer starken Gruppe reichte es für die Chinesinnen nicht zum Weiterkommen. Somit wird der Turniersieg wohl zwischen Brasilien, das alle fünf Spiele gewinnen konnte, den USA und Serbien ausgespielt.

Volleyballturnier der Frauen Viertelfinals:

4. August, 2 Uhr: Südkorea – Türkei

4. August, 6 Uhr: Dominikanische Republik – USA

4. August, 10 Uhr: Serbien – Italien

4. August, 14.30 Uhr: Brasilien – Russland

Halbfinals:

6. August, 6 Uhr und 14 Uhr

Spiel um Platz 3:

8. August, 2 Uhr

Finals:

8. August, 6.30 Uhr

Baseball

Männer

Baseball wird nur bei den Männern ausgetragen, die Frauen spielen stattdessen um die Medaillen im Softball. Dort konnte Japan den Titel von 2008 verteidigen. In London und in Rio de Janeiro war weder Soft- noch Baseball olympisch. In Tokio gelten die Gastgeber aus Japan und die USA als klare Favoriten. Beide konnten ihre Gruppen gewinnen, im Direktduell gewann Japan knapp mit 7:6.

Bild: keystone

Das olympische Turnier im Baseball hat einen verrückten Modus, weshalb die USA trotz der Niederlage immer noch in den Final kommen kann. Dazu müssen sie zwei weitere Spiele gegen die Verlierer der weiteren K.o.-Spiele gewinnen. Als weiterer Medaillenkandidat ist Südkorea zu erwähnen.

Baseballturnier der Männer Verliererrunde:

3. August, 12 Uhr: Israel – Dominikanische Republik

4. August, 5 Uhr: USA – Gewinner ISR/DOM

Halbfinal:

4. August, 12 Uhr:

Japan – Südkorea

5. August, 12 Uhr: USA – Verlierer JPN/KOR

Spiel um Platz 3:

7. August, 5 Uhr

Final:

7. August, 12 Uhr



Hockey

Männer

Die Hockeyaner sind im Halbfinal angekommen. Dort befinden sich die vier besten Teams der Vorrunde, die ihre Viertelfinals alle erfolgreich bestreiten konnten. Die beiden Gruppensieger Australien und Belgien werden leicht favorisiert, doch auch Deutschland und Indien sind nach dem bisherigen Turnierverlauf Überraschungen zuzutrauen. Indien musste sich bisher nur Australien geschlagen geben, Deutschland konnte Titelverteidiger Argentinien ausschalten.

Bild: keystone

Hockeyturnier der Männer Halbfinals:

3. August, 10.30 Uhr: Indien – Belgien

3. August, 12 Uhr: Australien – Deutschland

Spiel um Platz 3:

5. August, 3.30 Uhr

Final:

5. August, 12 Uhr​

Frauen

Auch bei den Hockey-Spielerinnen verbleiben noch vier Nationen im Kampf um die Medaillen. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen gelten die Niederlande als grösste Titelanwärterinnen. Australien, das ebenfalls alle Gruppenspiele gewann, schied im Viertelfinale überraschend aus. Nun können sich Argentinien und Indien Hoffnungen auf Silber machen, wobei die Argentinierinnen zu favorisieren sind.

Bild: keystone

Hockeyturnier der Frauen Halbfinals:

4. August, 3.30 Uhr: Niederlande – Grossbritannien

4. August, 12 Uhr: Argentinien – Indien

Spiel um Platz 3:

6. August, 3.30 Uhr

Final:

6. August, 12.00 Uhr​

Wasserball

Männer

Bei den Wasserballern standen am Montag die letzten Gruppenspiele auf dem Plan. Die eigentlichen Favoriten Ungarn und Serbien konnten ihrer Rolle noch nicht gerecht werden und qualifizierten sich jeweils als Gruppendritte für die Viertelfinals. Griechenland und Spanien sind bisher noch ohne Niederlage – auch sie können sich also gute Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Dahinter wollen auch Italien und Kroatien wie schon 2016 Edelmetall erringen.

Bild: keystone

Wasserballturnier der Männer Viertelfinals:

4. August, 7 Uhr: USA – Spanien

4. August, 8.30 Uhr: Griechenland – Montenegro

4. August, 11.20 Uhr: Italien – Serbien

4. August, 12.50 Uhr: Ungarn – Kroatien

Halbfinals:

6. August, 8.30 Uhr und 12.50 Uhr

Spiel um Platz 3:

8. August, 6.40 Uhr

Final:

8. August, 9.30 Uhr



Frauen

Anders als bei den Männern ist bei den Frauen mit den US-Amerikanerinnen zu rechnen. Die USA konnten drei ihrer vier Spiele gewinnen und wollen den dritten Olympia-Sieg in Folge. Doch auch Spanien, die Niederlande und Australien konnten jeweils drei Spiele gewinnen und machen sich Hoffnungen auf eine Medaille.

Bild: keystone

Wasserballturnier der Frauen Viertelfinals:

3. August, 7 Uhr: Kanada – USA

3. August, 8.30 Uhr: Spanien – China

3. August, 11.20 Uhr: Niederlande – Ungarn

3. August, 12.50 Uhr: Australien – Russland

Halbfinals:

5. August, 8.30 Uhr und 12.50 Uhr

Spiel um Platz 3:

7. August, 6.40 Uhr

Final:

7. August, 9.30 Uhr

