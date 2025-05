Die Winnipeg Jets erzwingen gegen Dallas ein sechstes Spiel. Bild: keystone

Winnipeg und Niederreiter verhindern das Saisonende – Carolina in der nächsten Runde

Winnipeg – Dallas 4:0

Nino Niederreiter 1 Schuss, 6 Checks, TOI 13:20

Lian Bichsel 4 Checks, 2 Strafminuten, TOI 10:42



Die Viertelfinalserie zwischen den einzigen in den NHL-Playoffs verbliebenen Schweizern ist noch nicht entschieden. Winnipeg mit Nino Niederreiter verkürzt gegen Dallas mit Lian Bichsel auf 2:3.

Nach zuletzt zwei Niederlagen auf fremdem Eis meldeten sich die Winnipeg Jets mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Dallas Stars zurück. Nino Niederreiter blieb zum zweiten Mal in dieser Serie ohne Skorerpunkt. Der Churer Powerstürmer überzeugte allerdings mit seiner Physis und verteilte am meisten Checks (6).

Lian Bichsel übertrieb es in dieser Hinsicht einmal. Der Solothurnern Verteidiger wanderte in der 51. Minute wegen übertriebener Härte auf die Strafbank. Winnipeg nutzte das Powerplay prompt und kam durch Wladislaw Namestnikow zum vorentscheidenden 3:0.

Während Nikolaj Ehlers, der Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers, mit dem 4:0 ins leere Goal beim Heimteam noch zum Doppeltorschützen avancierte, feierte Connor Hellebuyck mit 22 Paraden seinen zweiten Shutout in diesen Playoffs. Nun benötigen die Winnipeg Jets einen ersten Auswärtssieg in dieser Serie, um das Saisonende abzuwenden. Spiel 6 in Dallas findet am Samstag statt. Die Partie beginnt um 22.00 Uhr Schweizer Zeit.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Washington – Carolina 1:3

Für die Washington Capitals ist die Saison vorbei. Im Heimspiel kassierten die Caps eine 1:3-Niederlage gegen die Carolina Hurricanes und verlieren die Serie mit 1:4.

Das entscheidende 2.1 fiel erst 119 Sekunden vor Schluss. Andrei Svechnikov traf aus spitzem Winkel und konnte sich bereits über das achte Tor in den laufenden Playoffs freuen. Damit werden die Hurricanes ihren zweiten Conference Final innert drei Jahren bestreiten. Der Gegner ist entweder der amtierende Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers oder die Toronto Maple Leafs. Florida führt in der Serie mit 3:2 Siegen. (riz/sda)