Dieerleben wie bei den Spielen 2016 in Rio eine Enttäuschung. Die amtierenden Weltmeisterinnen und vierfachen Olympiasiegerinnen scheiterten in den Halbfinals überraschend mit 0:1 an Nachbar. Im Gegensatz zu den letzten Sommerspielen, als sie in den Viertelfinals verloren, können die USA in Tokio wenigstens noch Bronze holen.Das Siegestor für die Kanadierinnen fiel eine Viertelstunde vor dem Ende mittels Penalty. Der Einzug in den Final ist für Kanadas Fussballerinnen der grösste Erfolg. Im Gegensatz zu den Männern ist das Land bei den Frauen allerdings kein weisser Fussball-Fleck. Immerhin gewann Kanada 2012 und 2016 schon Olympia-Bronze.Im Final trifft Kanada auf(1:0 gegen Australien), das bereits vor fünf Jahren in Rio im Endspiel gestanden hatte - und dort gegen Deutschland verlor. Die Schwedinnen stehen bereits zum siebten Mal bei WM, EM oder Olympia im Final. (sda)