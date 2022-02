Welcher Olympionike bist du? Finde hier deinen Match im Schweizer Kader

Nach Peking 2022 ist vor den nächsten Winterspielen. Wir helfen allen, die eine Karriere als Olympionike anstreben, aber ihre passende Sportart noch nicht gefunden haben.

watson Data, Sport-redaktion

Die Schweizer Athletinnen und Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking bislang eine gute Leistung abgeliefert: Zehn Medaillen gehen auf ihr Konto, auf weitere darf man hoffen. Die letzten Wettkämpfe finden am kommenden Sonntag statt.

Sprich: Es ist Zeit, in die Zukunft zu schauen. Nach den Spielen ist nämlich vor den Spielen. Wer in vier Jahren die nächsten Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen für die Schweiz holen will, muss gut trainieren. Für diejenigen, die noch nicht wissen, welche Disziplin für sie am besten geeignet wäre, gibt's hier den Olympia-Vergleich: Er spuckt dir aus, welche Olympionikin oder welcher Olympionike dir am ähnlichsten ist. Er sucht unter allen Schweizer Sportlerinnen und Sportlern diejenigen aus, welchen du aus Sicht des Gewichts, Alters, Körpergrösse und Geschlechts am ähnlichsten bist.

Die Angaben zu den Athletinnen und Athleten stammen aus verschiedenen Quellen, allen voran von Swiss Olympic. Wir haben uns für dieses nicht ganz ernst gemeinte Spiel von der BBC inspirieren lassen und haben dafür ein datenschutzkonformes Formular gebastelt: Die Vergleichsberechnungen finden nur in deinem Browser statt. Die Geschlechtsangaben gewichten wir tiefer, um die Unterschiede klein zu halten. Wer die Berechnung genau sehen will: Den Code dazu haben wir in TypeScript geschrieben und kann hier eingesehen werden.