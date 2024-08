Simone Biles holt ihre nächste Goldmedaille. Rebeca Andrade (links, Silber) und Sunisa Lee (rechts, Bronze) komplettieren das Podest. Bild: keystone

Zuerst der Patzer, dann die riesige Boden-Show: Biles holt auch Mehrkampf-Gold

Simone Biles begeistert im Mehrkampf-Final und gewinnt ihr sechstes Olympia-Gold. Die Amerikanerin siegt vor der Brasilianerin Rebeca Andrade und ihrer Landsfrau Sunisa Lee.

Für Biles ist es eine kleine Revanche, nachdem sie in Tokio wegen mentaler Probleme auf den Start im Mehrkampf hatte verzichten müssen. Gold war damals an Sunisa Lee gegangen. Diesmal stand der Ausnahmeturnerin aus Texas, die auch in der Pariser Bercy Arena so sehr zu begeistern weiss, nichts und niemand im Weg.

Nach der abschliessenden und begeisternden Boden-Übung schenkten ihr die gut 10'000 Zuschauer, unter ihnen viel Prominenz, eine Standing Ovation.

Die überragende Boden-Übung von Simone Biles. Video: SRF

In Gefahr geriet der zweite Mehrkampf-Olympiasieg von Biles nach jenem von Rio am ehesten nach ihrem schwächsten Gerät, dem Stufenbarren. Wegen eines Fehlers fiel sie nach der zweiten Wertung auf den 3. Platz zurück, unter anderem hinter ihre stärkste Konkurrentin Andrade, die brasilianische Silber-Gewinnerin von Tokio.

Am Schwebebalken und vor allem bei der Boden-Übung, die ihr sensationelle 15,066 Punkte einbrachte, stellte sie die Kräfteverhältnisse wieder klar. 1,2 Punkte trennten Biles und die ebenfalls stark auftretende Andrade nach den vier Übungen.

Andrade blieb trotz fast fehlerloser Leistung nur Silber. Video: SRF

Mit dem sechsten Olympia-Gold überholte Biles im ewigen Medaillenspiegel der Turnerinnen Nadia Comaneci und liegt nun auf Platz 3.

Kaylia Nemour brilliert am Stufenbarren. Video: SRF

Im besten Fall kann sie am Samstag und Montag ihre Gold-Sammlung auf neun ausbauen, sollte sie in ihren Gerätefinals (Sprung, Boden und Schwebebalken) triumphieren. Dass zu den bisherigen neun Olympia-Medaillen in ihrer Karriere weitere dazukommen, ist so gut wie sicher. In der Qualifikation klassierte sie sich ausser am Stufenbarren an jedem Gerät in den Top 2. (abu/sda)