Durant und James führen US-Basketballer zum Startsieg über Serbien

Am Mittwoch geht es für die USA gegen Südsudan weiter. Serbien muss gegen Puerto Rico eine Reaktion zeigen. Die beiden kommenden Gegner spielten am Sonntag ebenfalls gegeneinander. Südsudan schlug Puerto Rico 90:79. (ram/sda)

James, der 39-jährige Superstar der Los Angeles Lakers, der in Paris seine dritte olympische Goldmedaille nach 2008 und 2012 anstrebt, war mit 21 Punkten, neun Assists und sieben Rebounds eine prägende Figur.

In den Startminuten vermochten die Serben zwar kurzzeitig einen Vorsprung herauszuarbeiten. Je länger die Partie dauerte, desto mehr konnten jedoch die Amerikaner die Kontrolle übernehmen.

Der erste Auftritt der amerikanischen Basketballer wurde mit Spannung erwartet. Das Starensemble um LeBron James zeigte im Stade Pierre-Mauroy von Lille sogleich, dass es als grosser Favorit auf die Goldmedaille in dieses olympische Turnier steigt.

