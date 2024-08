Die Paralympics sind eröffnet – so spektakulär war die Eröffnungsfeier

Bis zur Schlussfeier am 8. September im Stade de France werden in den kommenden zehn Tagen unter den rund 4'400 Athletinnen und Athleten 549 Medaillensätze vergeben. Swiss Paralympic und das 27-köpfige Team haben sich 14 Medaillen zum Ziel gesetzt. (sda)

Menschen mit Behinderung wiederum sollen sich ihrer Fähigkeiten und ihrem Wert für die Gesellschaft bewusst werden, sodass eben nicht mehr eine «Uneinigkeit» (Discorde) herrscht, sondern die Gesellschaft und all ihre Bevölkerungsgruppen in «Eintracht» (Concorde) leben.

Um 21.43 Uhr ist es soweit, und die Schweizer Delegation läuft von der Champs-Elysées herkommend in die temporär errichtete Arena auf der Place de la Concorde ein. Angeführt von den beiden Leichtathleten Elena Kratter und Marcel Hug, denen in Paris erstmals die Ehre zuteil wurde, die Schweizer Fahne zu tragen, war die Schweiz fast zwei Stunden nach Beginn der Feierlichkeiten die 144. von 168 Nationen, welche die paralympische Bühne offiziell betreten durfte.

Bundesrat will Vorlage zu neuen AKW erarbeiten – das Wichtigste in 5 Punkten

«Ein unersetzlicher Verlust» – Uruguayischer Fussballer stirbt nach Kollaps auf dem Platz

Juan Izquierdo wurde nach einem Kollaps auf dem Fussballplatz erst ins Krankenhaus gebracht, dann stellten Ärzte eine Herzrhythmusstörung fest. Nun ist der Fussballer gestorben.

Wenige Tage nach seinem Zusammenbruch bei einem Spiel der Copa Libertadores in Brasilien ist der uruguayische Fussballer Juan Izquierdo mit nur 27 Jahren gestorben. Die Todesursache sei ein Herz-Kreislauf-Stillstand gewesen, teilte sein Verein Nacional unter Berufung auf die behandelnden Ärzte im Albert-Einstein-Krankenhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo mit. Izquierdo sei am Dienstagabend um 21.38 Uhr gestorben, hiess es in einer Mitteilung der Klinik.