Tennis-Leckerbissen und der 100-m-Lauf – das läuft heute Sonntag bei Olympia in Paris

Die Highlights

Leckerbissen in Roland Garros

Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz – es ist wohl das spektakulärste Duell, das die Tennis-Welt derzeit zu bieten hat. Vor allem, nachdem Jannik Sinner für Olympia abgesagt hat. Die italienische Nummer 1 leidet an einer Verletzung. Und so duellieren sich am heutigen Sonntag (ab 14 Uhr) mit Djokovic und Alcaraz die beiden bestgesetzten Spieler am olympischen Tennisturnier in Roland Garros.

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic (r.) spielen am Austragungsort der French Open um Olympia-Gold. Bild: keystone

Der 37-jährige Serbe könnte seine Karriere mit dem letzten wichtigen Titel, den er noch nicht gewonnen hat, krönen, während der 21-jährige Spanier seinem schon jetzt beeindruckenden Palmares nach den Triumphen am French Open, in Wimbledon und am US Open eine Goldmedaille hinzufügen könnte.

Wer ist der schnellste Mann der Welt?

Für viele ist es das Highlight der Olympischen Spiele: der 100-m-Lauf der Männer. Heute um ca. 21.50 Uhr entscheidet sich, wer der schnellste Mensch der Welt ist. Als Favorit gilt Weltmeister Noah Lyles, der nun erstmals Olympia-Gold holen will. Vor drei Jahren gab es mit Marcell Jacobs aus Italien aber einen Überraschungssieger. Wer sichert sich dieses Jahr die Sprinterkrone?

Noah Lyles ist Weltmeister und Favorit auf Olympia-Gold. Bild: keystone

Kambundjis nächste Chance

Nach sechsten Platz im 100-Meter-Final bekommt Mujinga Kambundji eine weitere Chance. Heute stehen in ihrer Paradedisziplin – dem Lauf über 200 m – nämlich die Vorläufe an. Neben der 32-jährigen Bernerin nimmt in der 1. Runde ab 10.55 Uhr auch Léonie Pointet teil.

Startet heute in ihrer Paradedisziplin: Mujinga Kambundji. Bild: keystone

In welcher Form präsentiert sich Simon Ehammer?

Er ist eine der wenigen Schweizer Medaillenhoffnungen in der Leichtathletik: Simon Ehammer. Damit er im Weitsprung möglichst gute Chancen hat, verzichtete der 24-jährige Appenzeller auch auf den Zehnkampf. Heute steht er erstmals an den Olympischen Spielen in Paris im Einsatz – um 11 Uhr beginnt die Qualifikation.

Simon Ehammer fokussiert sich auf den Weitsprung. Bild: keystone

Nochmal Spannung für Velo-Fans

Bei den Männern triumphierte im Strassenrennen Remco Evenepoel. Heute steht auch bei den Frauen das olympische Radrennen an. Das mit 158 Kilometern lange Rennen beginnt um 14 Uhr, mit Elise Chabbey, Elena Hartmann, Noemi Rüegg und Linda Zanetti sind vier Schweizerinnen dabei. Die besten Chancen auf eine Medaille hat Teamleaderin Chabbey, doch sind auch diese eher klein. Als Favoritinnen gehen die Belgierin Lotte Kopecky sowie die Niederländerinnen Lorena Wiebes, Marianne Vos und Demi Vollering.

Die 20 Medaillen-Entscheidungen am Sonntag

ab 9 Uhr

Golf, Männer

🇨🇭 mit Joel Girrbach

ab 10 Uhr

Reiten, Dressur, Einzel

14 Uhr

Rad Strasse, Strassenrennen Frauen

🇨🇭 mit Elise Chabbey, Elena Hartmann, Noemi Rüegg, Linda Zanetti



14 Uhr

Tennis, Männer, Einzel

14.30 Uhr

Tischtennis, Männer, Einzel

Der «Sechseck-Schwede» Truls Möregardh ist im Final. Bild: keystone

14.45 Uhr

Bogenschiessen, Männer, Einzel

15 Uhr

Badminton, Männer, Doppel

15 Uhr

Kunstturnen, Männer, Ringe

15.30 Uhr

Schiessen, Frauen, Skeet

15.30 Uhr

Tennis, Frauen, Doppel

15.40 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Stufenbarren

Für einmal gilt nicht Simone Biles als Favoritin: Am Stufenbarren lieferte die Britin Rebecca Downie die beste Qualifikation. Bild: keystone

16.20 Uhr

Kunstturnen, Männer, Sprung

18.30 Uhr

Schwimmen, Frauen, 50 m Crawl

18.37 Uhr

Schwimmen, Männer, 1500 m Crawl

19.10 Uhr

Schwimmen, Männer, 4x100 m Lagen



Eine Chance hat er noch: Léon Marchand sammelt Goldmedaillen fast wie einst Michael Phelps. Bild: keystone

19.32 Uhr

Schwimmen, Frauen, 4x100 m Lagen

19.55 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Hochsprung

20.30 Uhr

Leichtathletik, Männer, Hammerwurf

21.50 Uhr

Leichtathletik, Männer, 100 m

Weitere Schweizer Einsätze

9 Uhr​

Beachvolleyball, Achtelfinal gegen Xue Chen/Xia Yinyi (CHN) (9.00 Uhr)

🇨🇭 Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré

10.55 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 200 m, 1. Runde

🇨🇭 mit Mujinga Kambundji, Léonie Pointet



11 Uhr

Leichtathletik, Weitsprung, Qualifikation

🇨🇭 mit Simon Ehammer



11.50 Uhr

Leichtathletik, 110 m Hürden, 1. Runde

🇨🇭 mit Jason Joseph



An der EM gewann Jason Joseph Bronze – die Olympischen Spiele sind aber eine ganz andere Liga. Bild: keystone

12.30 Uhr

Segeln, Formula Kite, 1., 2., 3. und 4. Wettfahrt

🇨🇭 mit Elena Lengwiler



12.35 Uhr

Leichtathletik, 400 m Hürden, 1. Runde

🇨🇭 mit Yasmin Giger

14.35 Uhr

Segeln, ILCA 6, 6., 7. und 8. Wettfahrt

🇨🇭 mit Maud Jayet

15.30 Uhr

Kanu, Slalom, Kajak-Cross, Heats/Ausscheidungsrennen

🇨🇭 mit Alena Marx



16.45 Uhr

Kanu, Slalom, Kajak-Cross, Heats/Ausscheidungsrennen

🇨🇭 evtl. mit Martin Dougoud



17.05 Uhr

Segeln, 470, 5. und 6. Wettfahrt

🇨🇭 mit Yves Mermod/Maja Siegenthaler

18 Uhr

Beachvolleaball, Achtelfinal gegen Liliana Fernandez/Paula Soria (ESP)

🇨🇭 Tanja Hüberli/Nina Brunner



19.05 Uhr

Leichtathletik, 400 m, 1. Runde

🇨🇭 mit Lionel Spitz

20.35 Uhr

Leichtathletik, 800 m, Halbfinals

🇨🇭 mit Rachel Pellaud, Valentina Rosamilia

Der Medaillenspiegel

(nih)