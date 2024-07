Das Aufbäumen war zu wenig: Rafael Nadal scheitert an Olympia in seinem «Wohnzimmer». Bild: keystone

Kämpferischer Nadal scheidet an Olympia aus – Djokovic bezwingt den Sandkönig in Paris

Für Rafael Nadal, den Olympiasieger 2008 im Einzel und 2016 im Doppel, sind die Olympischen Spiele in Paris bereits nach der 2. Runde vorbei. Obwohl das olympische Tennisturnier in Roland Garros – wo der Spanier 14 seiner 22 Grand-Slam-Titel gewann – stattfand, muss der 38-Jährige seine Träume früh begraben. Gegen Novak Djokovic unterlag er nach 1:44 Stunden 1:6 4:6.

Nervenstark bis zum Schluss: Novak Djokovic bezwang den Sandkönig. Bild: keystone

Dabei bewies Nadal aber einmal mehr, was ihn in Paris so stark machte. Nach einem 1:6, 0:4-Rückstand kämpfte er sich mit vier Games in Serie noch einmal zurück und setzte Djokovic unter Druck. Der 37-jährige Serbe wusste sich aber zu wehren, holte sich ein weiteres Break und nutzte bei seinem folgenden Aufschlagsspiel seinen 1. Matchball.

Dass die beiden Tennis-Superstars bereits so früh aufeinandertrafen, kann durchaus als Lospech bezeichnet werden. Aufgrund seiner langen Verletzungspause ist Nadal auf den 161. Rang in der ATP-Weltrangliste zurückgerutscht, weshalb er schon so früh auf die Weltnummer 1 treffen konnte. Diese erwies sich für den Mallorquiner als zu grosse Hürde. Während Djokovic weiterhin von seinem ersten Olympia-Gold träumen darf, bleibt Nadal immerhin noch die Hoffnung im Doppel. Dort trifft er am Dienstag in der zweiten Runde gemeinsam mit Carlos Alcaraz auf das niederländische Doppel Griekspoor/Koolhof. (nih)