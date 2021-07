Die Schweizer BMX-Cracks greifen in Tokio nicht nach den Medaillen. Für David Graf und Zoé Claessens geht in den Halbfinals schief, was schiefgehen kann. Das Ungemach für die beiden Schweizer Medaillenanwärter meldete sich im Ariake Urban Sports Park im ersten Lauf von Graf mit einem 6. Rang noch schüchtern an, ehe es in der Folge mit voller Härte zuschlug. Stürze, Pleiten und auch eine Panne zerstörten die Hoffnungen auf Edelmetall im Schweizer Team früh.



Claessens stand nach einem Sturz am Start des ersten von drei Läufen sogleich mit dem Rücken zur Wand. Während einem Sprung touchierte die 20-jährige Romande ihre amerikanische Konkurrentin Alise Willoughby, was beide zu Fall brachte. Das grosse Handicap aus dem Startlauf konnte die Europameisterin trotz eines 2. Ranges im letzten Lauf nicht kompensieren. Grafs Chancen auf den Finaleinzug lösten sich nach einem 6. Rang zum Auftakt im zweiten Renneinsatz in Luft auf, als der 31-jährige Routinier mit einem Defekt zu kämpfen hatte und viel Zeit verlor.



Frei von Schuld waren Graf und Claessens an ihrem Schicksal in den Halbfinals aber nicht. Beide sorgten mit schwachen Starts jeweils dafür, dass sie sich in ungünstiger Lage im Feld wiederfanden. Aus schwacher Position heraus fehlte ihnen dann neben dem Glück auch die Ruhe, um einen Umschwung herbeizuführen. (pre/sda)