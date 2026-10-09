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WM-Qualifikation

Schweiz gewinnt in WM-Playoffs in wildem Spiel gegen Israel

Switzerland&#039;s Riola Xhemaili, right, celebrates with her teammate Ana-Maria Crnogorcevic after she scored her side&#039;s fith goal during a Women&#039;s World Cup qualifying semifinal playoff fi ...
Ihr gelang ein wichtiger Doppelpack: Riola Xhemaili (r.) schoss die Schweiz entscheidend in Führung.Bild: keystone

Die Schweiz schlägt Israel in wildem Spiel 7:3 – dennoch haut Captain Wälti auf den Tisch

Die Schweiz tut sich gegen Israel in der 1. Playoff-Runde der WM-Qualifikation erstaunlich schwer. Im Hinspiel, das im ungarischen Mezökövesd ausgetragen wurde, kommt die Equipe von Trainer Rafel Navarro dennoch zu einem 7:3-Sieg.
09.10.2026, 15:2609.10.2026, 17:50

Die Schweiz – als Nummer 26 in der Weltrangliste um 40 Ränge besser klassiert als Israel – war im Vorfeld des Spiels als klare Favoritin gehandelt worden. Doch Israel agierte lange überraschend aufsässig und wusste Fehler der Schweiz effizient auszunutzen.

Erst nach über 60 Minuten gelang es den Gästen dank Riola Xhemaili in Führung zu gehen und zu bleiben. Die Solothurnerin traf in der 65. Minute zum 4:3 und rund zehn Minuten später per Fallrückzieher zum 5:3. In der Nachspielzeit fielen durch die eingewechselte Lia Kamber noch die Tore sechs und sieben.

Das sagt Riola Xhemaili:

«Ich habe gestern geträumt, dass ich ein Fallrückziehertor mache. Heute habe ich dann gedacht: Mache ich einfach mal.»

Zuvor hatten die Schweizerinnen zweimal eine Führung aus der Hand gegeben: In der 14. Minute traf Géraldine Reuteler zum 1:0, ehe Talia Sommer sechs Minuten später ausglich und in der 35. Minute gar auf 2:1 für die Gastgeberinnen stellte.

Der Ausgleich von Iman Beney fiel praktisch mit dem Pausenpfiff, ehe Sydney Schertenleib zwei Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit zur neuerlichen Führung traf. Sommer glich die Partie mit ihrem dritten Tor des Spiels aus.

Israel&#039;s Talia Sommer, left, controls the ball during a Women&#039;s World Cup qualifying semifinal playoff first leg soccer match between Israel and Switzerland, in Mezokovesd, Hungary, Friday, ...
Talia Sommer traf gleich dreimal.Bild: keystone

Captain Lia Wälti war nach der Partie aber vor allem aufgrund der ersten Halbzeit nicht zufrieden. «Gegen einen solchen Gegner darf man nicht drei Tore kassieren», sagte die Mittelfeldspielerin und bemängelte, dass das Team in der ersten Halbzeit nicht vollen Einsatz gegeben habe. «Das kann einfach nicht sein!», schimpfte Wälti am SRF-Mikrofon und fügte an: «Wir haben in der Halbzeit auf den Tisch gehauen und gesagt, dass wir den Schalter umlegen müssen, wenn wir an die WM wollen.» Dies hätten die Schweizerinnen dann getan.

Trotz des zähen Auftakts in die WM-Playoffs nimmt die Schweiz für das Rückspiel in Sitten am Dienstag (19.30 Uhr) eine deutliche Führung mit. Im Wallis hat die Nati beste Chancen, in die 2. Playoff-Runde vorzustossen. Dort würde im Duell um das WM-Ticket dann entweder Kosovo oder Österreich warten.

Das sagt Viola Calligaris:

«Wir haben zu viele kleine Fehler gemacht. Jedes Mal, wenn wir den Ball haben und kurz nicht aufpassen, bezahlen wir das teuer. Ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit dann hochgefahren und mehr Gas gegeben haben.

Wir müssen jedes Spiel ernstnehmen, das haben wir heute vielleicht zu wenig. Es war für alle nochmal ein Weckruf: Es geht um eine WM!»

Die Schweizerinnen trugen gegen Israel ein schwarzes Armband, um der «unschuldigen Opfer aktueller Konflikte und Kriege rund um die Welt» zu erinnern und ein Zeichen «für Frieden und Menschlichkeit sowie gegen Gewalt an Zivilpersonen» zu setzen.

Israel - Schweiz 3:7 (2:2)
Mezökövesd, Ungarn. SR Prychyna (UKR).
Tore: 14. Reuteler 0:1. 20. Sommer 1:1. 35. Sommer 2:1. 45. Beney 2:2. 47. Schertenleib 2:3. 53. Sommer 3:3. 65. Xhemaili 3:4. 73. Xhemaili 3:5. 91. Kamber 3:6. 93. Kamber 3:7.
Israel: Rubin; David (71. Cohen), Almasri (66. Cabrera), Alkisi, Awad (86. Beard); Selimhodzic (46. Sirota), Sommer, Kats (71. Divan); Nakav, Shvill, Cohen.
Schweiz: Peng; Beney (83. Lehmann), Maritz, Calligaris, Crnogorcevic; Wälti, Schertenleib, Reuteler (83. Vallotto); Piubel (68. Kamber), Fölmli (46. Riesen), Xhemaili (89. Andrade). (nih/sda)

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