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Fussball-Quiz: Kennst du die Bedeutung dieser ungewöhnlichen Klubnamen?

Woher hat der Klub seinen Namen? Nicht jeder Fussballklub heisst schlicht FC. Zeige im Quiz, wie gut du dich auskennst!
Woher haben all diese Klubs ihren Namen?Bild: imago/watson

Albion, Hajduk, Brann: Was bedeuten diese Klubnamen?

Brighton & Hove Albion, Hajduk Split oder Brann Bergen: Viele Fussballklubs tragen Namen, die auf den ersten Blick rätselhaft wirken. Was steckt dahinter?
23.09.2026, 16:0723.09.2026, 16:07
Ralf Meile
Ralf Meile

Bei vielen Fussballklubs verrät schon der Name, woher sie kommen – wenn man ihn denn versteht. Und manchmal steckt dahinter weit mehr als bloss ein Ortsname. Manche Vereinsnamen verweisen auf die Geschichte einer Stadt. Andere erinnern an historische Persönlichkeiten, nehmen alte Bezeichnungen oder gesellschaftliche Bewegungen auf.

Nicht selten muss man aber etwas tiefer graben. Denn Begriffe, die bei der Gründung eines Klubs für alle selbstverständlich waren, sind heute längst nicht mehr jedem geläufig. Erst recht nicht, wenn der Verein aus einem anderen Land stammt und der Name aus einer fremden Sprache, einem regionalen Dialekt oder längst vergangenen Zeiten kommt.

2025-10-05 FC Twente v Heracles Almelo - Dutch Eredivisie ENSCHEDE, NETHERLANDS - OCTOBER 5: General interior overview of the empty Grolsch Veste prior to the Dutch Eredivisie match between FC Twente ...
De Grolsch Veste ist die Heimat des FC Twente.Bild: www.imago-images.de

Bei einigen Klubs ist die Sache relativ einfach: Der Name verrät, aus welcher Stadt oder welchem Quartier der Verein stammt. Bei anderen wird es deutlich komplizierter. Da tauchen Begriffe aus vergangenen Jahrhunderten auf, Figuren aus der Mythologie – oder Wörter, die ausserhalb ihrer Heimat kaum jemand kennt.

Genau darum geht es in diesem Quiz. Nicht um Meistertitel, Torschützenkönige oder legendäre Spiele, sondern um die Frage, was eigentlich hinter den Namen der Klubs steckt. Kannst du die richtige Bedeutung von drei plausibel klingenden falschen Antworten unterscheiden?

Einige Fragen dürften schnell zu lösen sein, bei anderen helfen vielleicht Fussballwissen, Sprachgefühl – oder schlicht ein guter Instinkt.

11 Fragen
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Woher hat der Klub seinen Namen?

Nicht jeder Fussballklub heisst schlicht FC. Zeige im Quiz, wie gut du dich auskennst!

Und, zufrieden mit deinem Resultat?

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