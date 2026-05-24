Granit Xhaka und der AFC Sunderland spielen nächste Saison europäisch. Bild: www.imago-images.de

Xhakas Sunderland qualifiziert sich sensationell für Europa – Spurs verhindern Abstieg

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Sunderland – Chelsea 2:1

Der AFC Sunderland krönt seine hervorragende Saison nach dem Aufstieg mit der Qualifikation für die Europa League. Dank des 2:1-Sieg gegen Chelsea überholt das Team von Captain Granit Xhaka nicht nur die Blues, sondern auch Brighton Hove & Albion, das Manchester United 0:3 unterlag, und Brentford, das in Liverpool zu einem 1:1-Remis kam.

Die Tore für Sunderland erzielten Trai Hume und Chelseas Malo Gusto mittels eines Eigentors. Nach der Pause vermochte Cole Palmer zwar noch zu vekürzen, doch sah Wesley Fofana wenig später Gelb-Rot. In Unterzahl gelang Chelsea der Ausgleich nicht mehr – womit Sunderland die Saison auf dem 7. Platz beendet. Vor dem letzten Spieltag hatten die Black Cats noch auf Platz 10 gestanden. Chelsea verpasst das europäische Geschäft als Zehnter hingegen doch noch.

Tottenham – Everton 1:0

Tottenham Hotspur kann Aufatmen. Dank eines knappen 1:0-Siegs gegen Everton bleibt das Team von Trainer Roberto De Zerbi in der Premier League. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte João Palhinha in der 43. Minute. Somit schliessen die Spurs die Premier-League-Saison zum zweiten Mal in Folge auf Platz 17 ab – mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

West Ham – Leeds 3:0

Leidtragender des Spurs-Siegs ist West Ham United. Die Hammers setzten sich dank Toren von Taty Castellanos, Jarrod Bowen und Callum Wilson zwar 3:0 gegen Leeds United durch, doch hätten sie gleichzeitig auf eine Niederlage Tottenhams hoffen müssen, um den Abstieg in die Championship noch zu verhindern. So muss West Ham gemeinsam mit Burnley und den Wolverhampton Wanderers den Abstieg antreten.

Trotz des Siegs steigt West Ham United ab. Bild: keystone

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