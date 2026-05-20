So feiern Arsenal und seine Fans den ersten Meistertitel seit 2004
Der FC Arsenal hat es geschafft. Erstmals seit 2004 sind die Gunners wieder englischer Meister. Weil Rivale Manchester City, bei dem Pep Guardiola vor dem Abschied steht, am Dienstagabend in Bournemouth patzte und nur auf ein 1:1-Unentschieden kam, stand der Titel des Londoner Klubs bereits vor dem letzten Spieltag fest.
Dass sich Arsenal den langersehnten Meisterpokal vom Sofa aus holte, tat dem Jubel und den Feierlichkeiten keinen Abbruch. Die Mannschaft schaute sich das Spiel von Manchester City gemeinsam an, und als beim Abpfiff klar war, dass man nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden konnte, brachen alle Dämme. Spieler, Staff und weitere Begleiterinnen und Begleiter lagen sich in den Armen und sangen Jubelgesänge.
In den Pubs und Strassen der englischen Hauptstadt verfolgten zahlreiche Arsenal-Fans die Partie, und auch für sie gab es kein Halten mehr, als der Titel feststand.
The scenes from these Arsenal fans at full time as they crowned Premier League CHAMPIONS.— Midnite (@midnite) May 19, 2026
🎥 - @BeanymanSports pic.twitter.com/7xAOQH6dBX
The scene in north London after Arsenal won the premier league. pic.twitter.com/S2cFxxN4g4— London & UK Street News (@CrimeLdn) May 19, 2026
Selbst Menschen, die mit Fussball nichts am Hut haben, konnten den Feierlichkeiten kaum entfliehen. Als das City-Spiel in Bournemouth abgepfiffen wurde, war in ganz London ein Jubelschrei inklusive Hupkonzert zu hören.
The roar at full time! Champions after 22 years feels so good! I hope my brother is looking down smiling. He'd have loved this! Hiren, Arsenal won the league!! pic.twitter.com/cqmHnAE4pT— Modhabobo (@Modhabobo) May 19, 2026
Auch Arsenal- und England-Legende Ian Wright stürzte sich mitten in die Feierlichkeiten mit den Fans.
'We deserve this' 🥹— Stan Sport Football (@StanSportFC) May 20, 2026
Arsenal's Premier League title win means everything to Ian Wright ❤️
↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now. #StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/34NgopBzUm
Ebenfalls mittendrin, wenn auch unfreiwillig, war ein einsamer Tottenham-Fan, der in der U-Bahn von Arsenal-Anhängern entdeckt wurde. Obwohl sein Klub immer noch abstiegsgefährdet ist, machte er gute Miene zum bösen Spiel und schüttelte den Arsenal-Fans die Hand.
These Arsenal fans found a Tottenham fan roaming the streets 😭😭😭 pic.twitter.com/NRoAqx6l7U— Midnite (@midnite) May 19, 2026
Und selbstverständlich crashten die Anhänger der Gunners auch eine TV-Schaltung von Sky. «Das letzte Mal, als Arsenal den Titel gewonnen hat, war ich noch nicht gezeugt. Jetzt bin ich 21-jährig», sagte ein Fan in die Kamera.
'Last time Arsenal won, I wasn't even fertilised - now I'm 21!'— Sky News (@SkyNews) May 19, 2026
Arsenal fans outside the Emirates Stadium react after the Gunners won the Premier League.https://t.co/BkVDMn8FHB @RobHarris
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/KtFzKsSiRC
Nach dem ersten Moment der Freude strömten Abertausende Arsenal-Fans zum Emirates-Stadion, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.
The incredible scenes outside the Emirates as Arsenal win their first Premier League title in 22 years… 🤯👏🏼 pic.twitter.com/bBOl1PLN2B— Football Away Days (@AwayDaysFB) May 19, 2026
11.45pm on a non-match day 😂 Arsenal fans are the best, one big family 🔴⚪️ pic.twitter.com/KdJ1SHAxP9— Charles Davie (@chuckdavie) May 19, 2026
It’s currently 1am outside the Emirates Stadium and there’s no sign of it dying down.— now.arsenal (@now_arsenaI) May 19, 2026
This club is the best. 😭 pic.twitter.com/SDU8XMqbM2
Und die Spieler? Die machen ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden Party. Zwischendurch tauchen sie auch noch kurz bei den Fans auf, um sich dort feiern zu lassen.
𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐖𝐇𝐘 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 🤯 pic.twitter.com/H8jVQN6T2q— 433 (@433) May 19, 2026
Es muss eine gute Party gewesen sein, denn um fünf Uhr morgens wurden Bukayo Saka, Jurrien Timber, Declan Rice und Eberechi Eze noch vor dem Emirates gefilmt.
Saka, Rice, Timber and Eze outside emirates at 5am in the morning 😂 #Arsenal pic.twitter.com/5H5hkjPqyb— 🥊 (@BFanatic101) May 20, 2026
(abu)