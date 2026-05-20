Arsenal-Legende Ian Wright mitten in den Feierlichkeiten mit den Fans. Bild: keystone

So feiern Arsenal und seine Fans den ersten Meistertitel seit 2004

Erstmals seit 2004 hat Arsenal wieder die englische Meisterschaft gewonnen. Als der Titel feststeht, gibt es für Spieler und Fans kein Halten mehr.

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Der FC Arsenal hat es geschafft. Erstmals seit 2004 sind die Gunners wieder englischer Meister. Weil Rivale Manchester City, bei dem Pep Guardiola vor dem Abschied steht, am Dienstagabend in Bournemouth patzte und nur auf ein 1:1-Unentschieden kam, stand der Titel des Londoner Klubs bereits vor dem letzten Spieltag fest.

Dass sich Arsenal den langersehnten Meisterpokal vom Sofa aus holte, tat dem Jubel und den Feierlichkeiten keinen Abbruch. Die Mannschaft schaute sich das Spiel von Manchester City gemeinsam an, und als beim Abpfiff klar war, dass man nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden konnte, brachen alle Dämme. Spieler, Staff und weitere Begleiterinnen und Begleiter lagen sich in den Armen und sangen Jubelgesänge.

In den Pubs und Strassen der englischen Hauptstadt verfolgten zahlreiche Arsenal-Fans die Partie, und auch für sie gab es kein Halten mehr, als der Titel feststand.

Selbst Menschen, die mit Fussball nichts am Hut haben, konnten den Feierlichkeiten kaum entfliehen. Als das City-Spiel in Bournemouth abgepfiffen wurde, war in ganz London ein Jubelschrei inklusive Hupkonzert zu hören.

Auch Arsenal- und England-Legende Ian Wright stürzte sich mitten in die Feierlichkeiten mit den Fans.

Ebenfalls mittendrin, wenn auch unfreiwillig, war ein einsamer Tottenham-Fan, der in der U-Bahn von Arsenal-Anhängern entdeckt wurde. Obwohl sein Klub immer noch abstiegsgefährdet ist, machte er gute Miene zum bösen Spiel und schüttelte den Arsenal-Fans die Hand.

Und selbstverständlich crashten die Anhänger der Gunners auch eine TV-Schaltung von Sky. «Das letzte Mal, als Arsenal den Titel gewonnen hat, war ich noch nicht gezeugt. Jetzt bin ich 21-jährig», sagte ein Fan in die Kamera.

Nach dem ersten Moment der Freude strömten Abertausende Arsenal-Fans zum Emirates-Stadion, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Und die Spieler? Die machen ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden Party. Zwischendurch tauchen sie auch noch kurz bei den Fans auf, um sich dort feiern zu lassen.

Es muss eine gute Party gewesen sein, denn um fünf Uhr morgens wurden Bukayo Saka, Jurrien Timber, Declan Rice und Eberechi Eze noch vor dem Emirates gefilmt.

(abu)