Stars sammeln beim Promi-Golf 20 Mio. $ – und Tom Brady platzt die Hose



Bild: EPA

Dank einer Golf-Runde mit Spielern der Extraklasse sind im Kampf gegen das Coronavirus Spenden in der Höhe von 20 Millionen Dollar zusammengekommen. Tiger Woods und Phil Mickelson traten jeweils mit einem legendären NFL-Quarterback an ihrer Seite gegeneinander an. Woods spielte mit Peyton Manning, Mickelson mit Tom Brady.

Dem sechsfachen Super-Bowl-Sieger Brady gelang dabei auf dem Platz von Hobe Sound (Florida) der Schlag der Runde, als er den Ball aus grosser Distanz einlochte:

Doch wie so oft im Sport lagen Triumph und Tragödie nah beisammen. Als Brady sich bückte, um den Ball aus dem Loch zu holen, riss ihm die Hose:

Weil Brady vor seinem Zauberschlag aber kein gutes Match gelang, ging das Duell an das Duo Woods/Manning. Doch die wahren Sieger sind diejenigen in Not, denen nun mit den 20 Millionen Dollar geholfen wird. (ram)

