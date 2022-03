«Alles, was ich sagte, um einen Punkteabzug zu bekommen, war, dass mein Freund den Job des Schiedsrichters machen könnte. (…) Hunderttausende Dollar stehen auf dem Spiel. HOLT EUCH NEUE SCHIEDSRICHTER!»

Auf dem Weg zu seiner Bank knöpfte sich der 26-Jährige dann noch einmal den Schiedsrichter vor. Nach seiner Tirade zertrümmerte Kyrgios auch noch das Racket, was eine weitere Strafe zur Folge hatte. Den zweiten Satz begann Sinner deshalb mit einer 1:0-Break-Führung. Diese brachte er sicher ins Trockene. Der Italiener trifft nun im Viertelfinal auf den überraschenden Argentinier Francisco Cerundolo. (ram)

Kyrgios störte sich am für ihn zu lauten Walkie-Talkie von Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes. Er schimpfte schon beim Stand von 4:4 und er fluchte im Tiebreak so sehr, dass der Referee wegen unsportlichem Verhalten eine Punktstrafe gegen ihn verhängte. Das war Sinners 6:3-Führung im Tiebreak, es folgte ein Doppelfehler von Kyrgios, der damit den Satz verlor.

Nick Kyrgios ist beim ATP-Masters 1000 in Miami in den Achtelfinals ausgeschieden. Der australische Bad Boy unterlag dem Italiener Jannik Sinner 6:7 und 3:6 – und machte seinem Image mal wieder alle Ehre.

