Immerhin: Stan Wawrinka ist nach einem Jahr zurück auf dem Tennisplatz. bild: epa

Comeback missglückt – Wawrinka scheitert in Marbella glatt in zwei Sätzen

Am Challenger-Turnier in Marbella bestritt Stan Wawrinka seinen ersten Match nach einem Jahr und 20 Tagen. Zum Sieg reichte es ihm am Tag nach seinem 37. Geburtstag allerdings nicht. Der Waadtländer verlor die Partie gegen den Schweden Elias Ymer 2:6, 4:6.

Er habe eine gute Trainingswoche gehabt, hatte Wawrinka vor dem Einsatz in Andalusien gesagt. Aber er sei nach der über einjährigen Verletzungspause natürlich noch nicht auf dem gewünschten Niveau.

Im ersten Satz musste Wawrinka dem elf Jahre jüngeren Schweden, dem 131. der Weltrangliste, Breaks zum 0:2 und zum 2:6 zugestehen. Im zweiten Satz lief es für Wawrinka anfänglich wesentlich besser. Er zog mit zwei Breaks auf 4:1 davon. Von dort weg jedoch glückte ihm kein Spielgewinn mehr. (pre/sda)