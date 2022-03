Spucken, Beleidigungen, Schlägerwurf – Kyrgios ist gegen Nadal mal wieder durchgedreht

«Hey Leute, ich will mich bloss bei diesem Balljungen am Ende des Spieles entschuldigen. Es war ein kompletter Unfall und ich war frustriert am Ende des Spiels. Mein Racket prallte wie verrückt auf, das war nie meine Absicht. Wenn jemand weiss, wer dieser Balljunge war, schreibt mir eine Nachricht und ich werde ihm mein Racket schicken. Ich bin froh, dass er ok ist.»