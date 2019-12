Extremsportler Freddy Nock wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt

«Vor 20 Jahren konnte man als Studierender Party machen, heute ist das anders»

Jeder vierte Student in der Schweiz leidet an psychischen Problemen. Schuld sind unter anderem die Doppelbelastung durch Studium und Job und der Geldmangel. Ein Basler Studentenverband will Abhilfe schaffen – und gibt Kommilitonen Tipps auf Instagram.

26 Prozent der Studenten in der Schweiz leiden an psychischen Problemen. Und laut der Westschweizer Tageszeitung Le Temps haben 2019 fast in allen Schweizer Schulen und Universitäten Konsultationen wegen Schlaf- oder Essstörungen, Isolation, Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsstörungen zugenommen.

Ein Basler Studentenverein mit Namen «Mind-Map» setzt sich nun für die psychische Gesundheit ein – und dafür, dass das Thema auf den Tisch kommt. Die Studenten denken über ihre Stadt hinaus: Der …