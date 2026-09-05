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Alle Paarungen und Ergebnisse des Kilchberger Schwinget im Überblick

Das Kilchberger Schwinget ist das wichtigste Schwingfest des Jahres. Hier findest du alle Resultate, alle kommenden Paarungen und die aktuelle Rangliste.

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Nach dem Eidgenössischen Schwingfest ist das Kilchberger Schwinget eines der wichtigsten Schwingfeste. Nur jedes sechste Jahr findet der Wettkampf im Kanton Zürich statt und nur 60 Schwinger können daran teilnehmen. Hier behältst du das Kilchberger Schwinget im Überblick.

Alle Resultate, die kommenden Paarungen sowie die aktuelle Rangliste findest du hier.

Die Paarungen vom 1. Gang

18. Kilchberger Schwinget – Einteilung LIVE LIVE 1 Gang · 30 Paarungen 1. Gang Platz 1 Schwyzer Samuel Zaugg Lars Bieri Marcel Kramer Lario Collaud Romain Strebel Joel Gwerder Michael Lüscher Sinisha Bissig Lukas Ott Damian Burger Matthieu Lustenberger Marc Aeschbacher Matthias Giger Samuel Alpiger Nick Walther Adrian Moser Michael Schlegel Werner Orlik Armon Staudenmann Fabian Bachmann Janos Lang Sven Frank Marius Kämpf Bernhard Döbeli Andreas Schneider Domenic Ledermann Michael Voggensperger Lars Platz 2 Bösch Mario Tornare Laurent Betschart Patrick Tornare Paul Reichmuth Roland Trittibach Silvan Heinzer Lukas Müller Josias Bissig Luc Rutsch Remo Kolb This Scheuner David Borcard Johann Nägeli Leandro Oettli Silvio Zemp Christian Glutz Jonas Schönbächler Martin Bruhin Fredi Signer Andy Amrhyn Jonas Schneider Mario Kindlimann Fabian Schwander Severin Biäsch Christian Odermatt Adrian Gasser Dominik Good Marco Appert Silvan Burger Etienne Ambühl Joel Roth Martin Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.

Die Rangliste

18. Kilchberger Schwinget – Rangliste LIVE LIVE Für diesen Anlass liegt noch keine Rangliste vor.

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