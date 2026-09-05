Alle Paarungen und Ergebnisse des Kilchberger Schwinget im Überblick
Das Kilchberger Schwinget ist das wichtigste Schwingfest des Jahres. Hier findest du alle Resultate, alle kommenden Paarungen und die aktuelle Rangliste.
Nach dem Eidgenössischen Schwingfest ist das Kilchberger Schwinget eines der wichtigsten Schwingfeste. Nur jedes sechste Jahr findet der Wettkampf im Kanton Zürich statt und nur 60 Schwinger können daran teilnehmen. Hier behältst du das Kilchberger Schwinget im Überblick.
Alle Resultate, die kommenden Paarungen sowie die aktuelle Rangliste findest du hier.
Inhaltsverzeichnis
Die Paarungen vom 1. Gang
18. Kilchberger Schwinget – Einteilung
1 Gang · 30 Paarungen
Platz 1
Schwyzer Samuel
Zaugg Lars
Bieri Marcel
Kramer Lario
Collaud Romain
Strebel Joel
Gwerder Michael
Lüscher Sinisha
Bissig Lukas
Ott Damian
Burger Matthieu
Lustenberger Marc
Aeschbacher Matthias
Giger Samuel
Alpiger Nick
Walther Adrian
Moser Michael
Schlegel Werner
Orlik Armon
Staudenmann Fabian
Bachmann Janos
Lang Sven
Frank Marius
Kämpf Bernhard
Döbeli Andreas
Schneider Domenic
Ledermann Michael
Voggensperger Lars
Platz 2
Bösch Mario
Tornare Laurent
Betschart Patrick
Tornare Paul
Reichmuth Roland
Trittibach Silvan
Heinzer Lukas
Müller Josias
Bissig Luc
Rutsch Remo
Kolb This
Scheuner David
Borcard Johann
Nägeli Leandro
Oettli Silvio
Zemp Christian
Glutz Jonas
Schönbächler Martin
Bruhin Fredi
Signer Andy
Amrhyn Jonas
Schneider Mario
Kindlimann Fabian
Schwander Severin
Biäsch Christian
Odermatt Adrian
Gasser Dominik
Good Marco
Appert Silvan
Burger Etienne
Ambühl Joel
Roth Martin
Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.
Die Rangliste
18. Kilchberger Schwinget – Rangliste
Für diesen Anlass liegt noch keine Rangliste vor.