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Kilchberger Schwinget 26: Alle Resultate und die Rangliste im Überblick

Zuschauer verolgen die Kilchberger Schwinget in Kilchberg, Kanton Z�rich, am Samstag, 25. September 2021. Die 60 besten Schwinger der Schweiz messen sich am Schwingfest Kilchberger Schwinget, welches ...
Bild: keystone

Alle Paarungen und Ergebnisse des Kilchberger Schwinget im Überblick

Das Kilchberger Schwinget ist das wichtigste Schwingfest des Jahres. Hier findest du alle Resultate, alle kommenden Paarungen und die aktuelle Rangliste.
05.09.2026, 06:0005.09.2026, 07:31
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Nach dem Eidgenössischen Schwingfest ist das Kilchberger Schwinget eines der wichtigsten Schwingfeste. Nur jedes sechste Jahr findet der Wettkampf im Kanton Zürich statt und nur 60 Schwinger können daran teilnehmen. Hier behältst du das Kilchberger Schwinget im Überblick.

Alle Resultate, die kommenden Paarungen sowie die aktuelle Rangliste findest du hier.

Inhaltsverzeichnis
Die Paarungen vom 1. Gang
Die Rangliste
Liveticker

Die Paarungen vom 1. Gang

18. Kilchberger Schwinget – Einteilung

LIVE

1 Gang · 30 Paarungen

Platz 1

Schwyzer Samuel ISV · ★★
Zaugg Lars BKSV · ★★
Bieri Marcel ISV · ★★★
Kramer Lario SWSV · ★★★
Collaud Romain SWSV · ★★★
Strebel Joel NWSV · ★★★
Gwerder Michael ISV · ★★★
Lüscher Sinisha NWSV · ★★★
Bissig Lukas ISV · ★★★
Ott Damian NOSV · ★★★
Burger Matthieu BKSV · ★★★
Lustenberger Marc ISV · ★★★
Aeschbacher Matthias BKSV · ★★★
Giger Samuel NOSV · ★★★
Alpiger Nick NWSV · ★★★
Walther Adrian BKSV · ★★★
Moser Michael BKSV · ★★★
Schlegel Werner NOSV · ★★★
Orlik Armon NOSV · ★★★
Staudenmann Fabian BKSV · ★★★
Bachmann Janos NOSV · ★★
Lang Sven ISV · ★★★
Frank Marius NWSV · ★★★
Kämpf Bernhard BKSV · ★★★
Döbeli Andreas NWSV · ★★★
Schneider Domenic NOSV · ★★★
Ledermann Michael BKSV · ★★★
Voggensperger Lars NWSV · ★★★

Platz 2

Bösch Mario NOSV · ★★
Tornare Laurent SWSV · ★★
Betschart Patrick ISV · ★★
Tornare Paul SWSV · ★★
Reichmuth Roland ISV · ★★
Trittibach Silvan BKSV · ★★
Heinzer Lukas ISV · ★★
Müller Josias NOSV · ★★
Bissig Luc ISV · ★★
Rutsch Remo BKSV · ★★
Kolb This NOSV · ★★
Scheuner David BKSV · ★★
Borcard Johann SWSV · ★★
Nägeli Leandro BKSV · ★★
Oettli Silvio NOSV · ★★
Zemp Christian ISV · ★★
Glutz Jonas NWSV · ★★
Schönbächler Martin ISV · ★★
Bruhin Fredi ISV · ★★
Signer Andy NOSV · ★★
Amrhyn Jonas ISV · ★★
Schneider Mario NOSV · ★★
Kindlimann Fabian NOSV · ★★★
Schwander Severin BKSV · ★★★
Biäsch Christian NOSV · ★★★
Odermatt Adrian NWSV · ★★★
Gasser Dominik BKSV · ★★★
Good Marco NOSV · ★★★
Appert Silvan ISV · ★★★
Burger Etienne BKSV · ★★★
Ambühl Joel ISV · ★★★
Roth Martin NOSV · ★★★
Sieg Gestellt Niederlage Noch nicht benotet
Kantonal- bzw. Gauverbandskranzschwinger ★★Teilverbandskranzschwinger ★★★Eidg. Kranzschwinger

Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband · Stand 07:35 Uhr

Die Rangliste

18. Kilchberger Schwinget – Rangliste

LIVE

Für diesen Anlass liegt noch keine Rangliste vor.

Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband · Stand 07:35 Uhr

Liveticker

Das wichtigste Schwingfest des Jahres steht an: Wer gewinnt heute das Kilchberger?
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