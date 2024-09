Fabian Staudenmann (oben) und Werner Schlegel im ersten Gang des Jubiläums-Schwingfests in Appenzell. Bild: keystone

Jubiläumsfest in Appenzell: Keine Sieger in den beiden Spitzenpaarungen

Im Anschwingen des Jubiläumsfestes in Appenzell endeten die beiden absoluten Spitzenpaarungen gestellt. Zwischen Samuel Giger und Joel Wicki sowie zwischen Werner Schlegel und Fabian Staudenmann gab es keinen Sieger.

Im Duell zwischen Unspunnen-Sieger Giger und Schwingerkönig Wicki hatten beide brenzlige Situationen zu überstehen, wobei der Nordostschweizer eher am Drücker war. Wicki wartet nach nun sieben Duellen noch immer auf einen Sieg gegen Giger.

Gleiches gilt für Werner Schlegel im Duell mit Fabian Staudenmann. Der Nordostschweizer war im Aufeinandertreffen der beiden besten Schwinger der Saison zwar zweimal nahe dran an der Revanche für die Niederlage im Anschwingen auf der Schwägalp. Ein gültiges Resultat brachte er aber nicht zustande. Auf der anderen Seite stand er einmal selbst am Rand einer Niederlage.

Zu einem umjubelten Sieg kam Armon Orlik. Im Duell mit dem Berner Adrian Walther lange in Rücklage, konterte der Bündner einen Angriff erfolgreich und sorgte so für den lautesten Jubel des Morgens in der mit 18'000 Zuschauern gefüllten Arena.

Mit Damian Ott startete ein weiterer Nordostschweizer siegreich in den Wettkampf. Er brauchte lange, kam gegen den Berner Verteidigungskünstler Florian Gnägi aber in der letzten Minute mit Nachdrücken am Boden zu einem gültigen Resultat. Nick Alpiger setzte sich gegen Benjamin Gapany durch.

Keine Sieger gab es in den Duellen zwischen Matthias Aeschbacher und Marcel Bieri, Bernhard Kämpf und Domenic Schneider sowie Curdin Orlik und Mike Müllestein. Auch Sven Schurtenberger und Thomas Sempach stellten.

