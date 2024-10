Lara Gut-Behrami leidet unter Knieproblemen. Bild: keystone

Lara Gut-Behrami verzichtet auf Start in Sölden – «nicht zu 100 Prozent fit»

Lara Gut-Behrami verzichtet auf einen Start in Sölden. «Ich fühle mich einfach nicht zu 100 Prozent fit», erklärte die Tessinerin am Samstagmorgen nach der Streckenbesichtigung.

Es sei ein harter Entscheid, betonte Gut-Behrami hörbar enttäuscht. «Aber wenn du nur bei 90 Prozent bist und Zweifel hast, ist es nicht gut zu fahren.» Sie habe bei der Inspektion und dem Warm-up gemerkt, dass ihr das 100-prozentige Vertrauen fehle. «Ich möchte so kein Rennen fahren. Das Risiko ist zu hoch. Ich will nicht, dass eine Verletzung meine Karriere so beendet», so die 33-Jährige.

Gut-Behrami wäre kurz nach 10.00 Uhr mit der Startnummer 4 in den ersten Weltcup-Riesenslalom der Saison gestartet. Am Donnerstag hatte sie von einem schwierigen letzten Monat berichtet. Wegen einer hartnäckigen Grippe habe sie drei Wochen nicht trainieren können, so die Gesamtweltcupsiegerin von 2023/24.

Für Gut-Behrami beginnt die Saison damit erst am 30. November mit dem Riesenslalom in Killington. (hkl/sda)