Die watson-Redaktion oder der Würfel – wer tippt den Männer-Slalom besser?

Kein Olympia-Rennen ist so unberechenbar wie der Slalom der Männer. Da kann man gerade so gut würfeln – oder etwa nicht?

Die Slalom-Saison bei den Männern verläuft – gelinde gesagt – verrückt. Gerade mal zwei Fahrer schafften es in der bisherigen Slalom-Saison immer ins Ziel. Fünf Fahrer feierten in den sechs Rennen vor Olympia ihre Podest-Premiere in der Disziplin und insgesamt standen schon 14 verschiedene Fahrer auf dem «Stockerl».

Von den ersten 20 Fahrern in der Disziplinen-Wertung hat jeder Einzelne das Potenzial, bei Olympia eine Medaille zu holen. Sogar dahinter hätte es mit Albert Popov (Nummer 21 der Slalom-Wertung) und Luke Winters (Nummer 29) noch Überraschungskandidaten fürs Podest. Jemand in der Sportredaktion meinte in Bezug auf das redaktionsinterne Tippspiel, da könne man ja gerade so gut würfeln, wer auf dem Podest stehe.

Aber stimmt das tatsächlich? Hat ein Würfel gleich gute Chancen auf erfolgreiche Tipps wie ein Sportjournalist mit Fachwissen? Diese Theorie wollen wir vor dem Olympia-Slalom am Mittwochmorgen testen.

Und zwar so:

Jeder der fünf watson-Sportredaktoren tippt die Ränge 1 bis 5 im Olympia-Slalom.

Mit einem 20-seitigen Würfel würfeln wir fünf weitere Tipps. Dabei steht jede Zahl stellvertretend für die Position des jeweiligen Fahrers in der Slalom-Weltrangliste. Würfeln wir also beispielsweise die Nummer 3, ist das Manuel Feller, die Nummer 3 der Slalomwertung.

Kommt beim Würfeln eine Zahl vor, die bereits weg ist, wird für die entsprechende Position nochmals gewürfelt.

Linus Strasser und Daniel Yule liegen punktgleich auf Rang 4. Aufgrund des besseren Bestresultats in dieser Saison wird Strasser auf 4 und Yule auf 5 gesetzt.

Kristoffer Jakobsen und Tommaso Sala liegen punktgleich auf Rang 13. Aufgrund des besseren Bestresultats in dieser Saison wird Jakobsen auf 13 und Sala auf 14 gesetzt.

Nach dem Rennen am Mittwoch vergleichen wir unsere Tipps mit jenen des Würfels.

Das sind die Tipps, die ins Rennen gehen.

Sandro Zappella

Clement Noel 🇫🇷 Alex Vinatzer 🇮🇹 Giuliano Razzoli 🇮🇹 Lucas Braathen 🇳🇴 Henrik Kristoffersen 🇳🇴

Ralf Meile

Henrik Kristoffersen 🇳🇴 Johannes Strolz 🇦🇹 Linus Strasser 🇩🇪 Alex Vinatzer 🇮🇹 Daniel Yule 🇨🇭

Philipp Reich

Kristoffer Jakobsen 🇸🇪 Giuliano Razzoli 🇮🇹 Manuel Feller 🇦🇹 Clement Noel 🇫🇷 Sebastian Foss-Solevaag 🇳🇴

Adrian Bürgler

Manuel Feller 🇦🇹 Kristoffer Jakobsen 🇸🇪 Clement Noel 🇫🇷 Loïc Meillard 🇨🇭 Sebastian Foss-Solevaag 🇳🇴

Dario Bulleri

Clement Noel 🇫🇷 Sebastian Foss-Solevaag 🇳🇴 Alex Vinatzer 🇮🇹 Lucas Braathen 🇳🇴 Johannes Strolz 🇦🇹

Würfel

Das neuste Mitglied der watson-Experten hat Ecken und Kanten. Es ist ein 20-seitiger Würfel (Ikosaeder), den man aus Spielen wie «Dungeons & Dragons» kennt. Er tritt nun mit seinen «Tipps» gegen die Sportredaktion an.

Wir einigten uns zuerst auf einen Probedurchgang, danach galt es allerdings ernst. Der Probedurchgang wäre ganz nach dem Geschmack der Schweizer gewesen. Die Würfelprognose hätte nämlich einen Doppelsieg von Luca Aerni und Daniel Yule vorausgesagt. Doch bei der tatsächlichen Prognose geht Gold an Norwegen.

Sebastian Foss-Solevaag 🇳🇴 Luca Aerni 🇨🇭 Giuliano Razzoli 🇮🇹 Johannes Strolz 🇦🇹 Marco Schwarz 🇦🇹

So wurde gewürfelt. Video: streamable

Der Slalom findet in der Nacht auf Mittwoch statt. Der erste Lauf ist auf 03:15 Uhr angesetzt, der zweite Durchgang beginnt um 06:45 Uhr. Die Startliste gibt es hier.

Willst du es auch mit dem Würfel aufnehmen? Schreibe deine Slalom-Tipps jetzt in die Kommentarspalte.