Unvergessen

Der Horrorsturz in Kitzbühel verändert das Leben von Dani Albrecht für immer

22. Januar 2009: Daniel Albrecht verschätzt sich beim Zielsprung auf der Streif. Er fliegt bei 138 km/h rund 70 Meter weit, bevor er brutal landet. 22 Monate später kehrt er zurück. Aber der sportliche Erfolg will sich nicht mehr einstellen.

«Das Comeback war eine gute Therapie. Ich bin glücklich. Glücklicher, als wenn ich es nicht versucht hätte.» So beendete Daniel Albrecht am 6. Oktober 2013 seine Karriere. Diese verlief nicht wie erwartet, sondern erlitt am 22. Januar 2009 den entscheidenden Knackpunkt.

Nichts deutet an diesem Tag auf den fürchterlichen Augenblick hin. Daniel Albrecht ist auf der legendären Streif beim Abschlusstraining bei guten Bedingungen stark unterwegs. Mit der besten Zwischenzeit rast der 25-Jährige mit …